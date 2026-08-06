Clara Cábez diseña el cartel oficial del XVII Salón del Cómic de Navarra, que se celebra del 4 al 27 de septiembre

Cartel del XVII Salón del Cómic de Navarra, diseñado por Clara Cábez. - NUEVE CARTAS

PAMPLONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Robots, tupés, piscinas y naves espaciales protagonizan la ilustración que la dibujante Clara Cábez presenta como imagen oficial del XVII Salón del Cómic de Navarra, que se celebrará del viernes 4 al domingo 27 de septiembre.

"Para este cartel he tenido la suerte de poder hacer, con total libertad, un homenaje a todas las cosas que de pequeña me acercaron al cómic: el espacio exterior y sus interpretaciones retrofuturistas, los juguetes, los personajes femeninos (sexualizados o no), los colores vibrantes y las texturas... todo lo que me permita volver de nuevo a ese mundo de felicidad underground, tan auténtico y eterno", explica la autora madrileña, quien añade que su intención era "construir un paisaje que sacara a relucir el frikismo y la belleza de un sector tan polifacético como el cómic".

La autora compartirá su proceso creativo en una exposición titulada 'Del Fanzine al Libro: El Rock dibujado por Cols Comix', en la que, además de sus viñetas, exhibirá otras facetas, como las de cartelista o diseñadora para portadas de discos, informan en una nota de prensa desde la organización del certamen.

El viernes 11 de septiembre Clara Cábez visitará Pamplona acompañada de su hermana, la guionista Olivia Cábez. Juntas forman el equipo creativo Cols Comix, responsable de tres comic-books autoeditados entre 2020 y 2023, y reconocido con el premio al Mejor Fanzine en el Salón del Cómic de Barcelona de 2022. Los personajes de sus historietas, una banda de rock and roll de actitud desenfadada e imposibles peinados, dieron este año el salto al formato largo con La cara B, publicado por Autsaider Cómics.

Su editor, Ata Lasalle, acompañará a las artistas en su encuentro con público en Civivox Condestable, y moderará el encuentro Olaia Bloom, integrante de bandas como Las Culebras, The Mani-Las, Los Ácidos y actualmente Geminiss.

CIENCIA FICCIÓN

El cartel engarza, además, con otra de las propuestas del Salón: la retrospectiva dedicada al ilustrador Jon Juárez. En su exposición, que se exhibirá en el Salón Pinaquy, de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, el navarro compartirá "su inconfundible imaginario fantástico".

"Juárez ha destacado desde los inicios de su carrera por su capacidad para evocar realidades ajenas, pero al mismo tiempo verosímiles. Sus meticulosas ilustraciones, de vibrantes colores, se han publicado en cabeceras y medios de Reino Unido, Francia, Estados Unidos y México, en trabajos editoriales y portadas de discos, y le han llevado a trabajar como diseñador de producción en proyectos de animación como la serie 'Scavenger's Reign'", destacan los organizadores del Salón del Cómic.

El martes 22 de septiembre, Jon Juárez participará, junto al valenciano Pedro Porcel, en una mesa redonda que llevará por título 'Sci-fi. El futuro soñado ayer y hoy'. Veterano divulgador, Porcel es autor de varios estudios de arqueología del cómic español y célebre en Facebook por su cuenta 'El desván del abuelito'. En septiembre publicará su nuevo libro, 'Viñetas Siderales', en el que ofrecerá un completo repaso a la historia del tebeo de ciencia ficción ibérico.

Organizado por TIZA. Asociación para la promoción del cómic, el Salón del Cómic de Navarra / Nafarroako Komikiaren Aretoa está financiado por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, cuenta con la colaboración del Instituto Navarro de la Juventud, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Comiruña, Museo del Carlismo, y con el patrocinio de Fnac La Morea. También colaboran Casa de Misericordia, las revistas El Mono y Faktoría, Estudios Pigmento o MUAK. Muestra anual de comedia, entre otros. Este proyecto ha recibido una ayuda del Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura.