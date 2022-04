La Clínica Universidad de Navarra busca pacientes con TDAH que no puedan seguir el tratamiento con estimulantes

PAMPLONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Clínica Universidad de Navarra en Pamplona busca pacientes con TDAH de entre 6 Y 17 años de edad que no respondan o no toleren bien el tratamiento con los estimulantes convencionales, -Concerta o Elvanse-, bien porque exista alguna contraindicación, efectos secundarios o bien porque no se hayan apreciado resultados.

Estos pacientes, han indicado desde el centro sanitario, participarán en un estudio que analiza el efecto de los medicamentos Guanfacina (Intuniv) y Atomoxetina (Strattera), ya comercializados, en niños y adolescentes diagnosticados con trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Alrededor del 30% de los niños afectados por este trastorno no responde al tratamiento convencional con estimulantes y "a muchos de estos niños y niñas se les suele indicar que no tienen otra solución, pero existen otros medicamentos que podrían serles de utilidad", explica la doctora Azucena Díez Suárez, directora de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica Universidad de Navarra. Este estudio en fase 4 observa los efectos de estos fármacos como tratamiento alternativo bajo un seguimiento estrecho del paciente.

Entre el 7 y 10% de los niños y adolescentes españoles padecen TDAH, un trastorno neurobiológico que provoca dificultades para centrar la atención y moderar los impulsos, lo que repercute en su rendimiento académico, su vida familiar, sus relaciones sociales y el cumplimiento de normas, entre otros aspectos, han indicado desde la Clínica.

Los interesados en participar en el estudio pueden contactar con el departamento de Psiquiatría de la Clínica Universidad de Navarra a través del correo electrónico secrpsiqcun@unav.es