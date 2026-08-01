Un coche atropella a un ciclista de 69 años en Pamplona

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia entrando en el Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 69 años ha resultado herido este sábado al mediodía tras ser atropellado por un coche a la altura del punto kilométrico 0 de la A-12 (Autovía del Camino), en el término municipal de Pamplona.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 12.56 horas y se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Avanzado enfermerizada y la Policía Municipal.

El ciclista herido, un varón de 69 años, ha sufrido policontusiones de pronóstico reservado y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.