Cohesión Territorial adjudica la construcción de una pasarela peatonal sobre el río Sánsoain en Olleta

Puente de Olleta junto al cual se ubicará la nueva pasarela peatonal y ciclable. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha adjudicado las obras para la construcción de la pasarela peatonal sobre sobre el río Sánsoain en Olleta. La actuación, con un coste de 152.361,14 euros (IVA incluido), será ejecutada por la empresa Lacunza Hermanos S.L., que ha resultado adjudicataria.

Con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad de vehículos, peatones y ciclistas, esta actuación supondrá la construcción de una pasarela de 19,60 metros de longitud y 3 metros de anchura. La infraestructura discurrirá paralela al puente de la NA-5110, por el que transitará tan solo el tráfico rodado.

Para dotar de mayor seguridad a peatones y ciclistas, se prevé la implementación de dos pasos en la carretera local, uno a cada lado de la infraestructura. El fin de esta actuación es mejorar la movilidad sostenible que existe en Olleta debido a que su casco urbano está dividido por el cauce fluvial y el barranco de Lerga, y su única vía de comunicación entre ambos márgenes es el puente de la NA-5110, ha informado el Gobierno foral.

La construcción de esta infraestructura responde a la demanda de los vecinos de la localidad para complementar la funcionalidad del puente sobre el río Sánsoain, que carece de aceras para los peatones, y tiene una anchura de 5,85 metros.