Cohesión Territorial aprueba 39,8 millones para que 173 entidades de Navarra mejoren sus dotaciones y servicios públicos

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, ha concluido la aprobación provisional de las líneas de actuación de la programación local del Plan de Inversiones Locales (PIL) en el periodo de planificación 2026-2028. Así, 173 entidades de Navarra, entre ellas 133 municipios, con una población que se aproxima al medio millón de habitantes, recibirán 39,8 millones de euros, que propiciarán una inversión de 84,6 millones de euros, para actuaciones en redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales, pavimentaciones con y sin redes, urbanización de travesías y dotaciones municipales y concejiles.

Durante la presentación de la programación local, el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha defendido el PIL como un instrumento que "impacta de manera muy directa en la calidad de vida y en la cohesión del territorio". Además, tiene el valor añadido, ha dicho, de que "hablamos de inversiones a medio plazo que permiten dar seguridad y certidumbre a las entidades locales de Navarra, independientemente de su tamaño".

El consejero Chivite ha destacado que las actuaciones contempladas en el PIL actúan como "palancas" que activan a las entidades locales "mueven recursos públicos, generan riqueza en el territorio, mejoran los espacios públicos y permiten reducir las brechas territoriales manteniendo estándares homogéneos de servicio".

"Es -ha añadido- un modelo de éxito que iniciamos en 2022, con el primer periodo de planificación hasta 2025, y que ha demostrado ser una herramienta imprescindible para la prosperidad de las entidades locales de Navarra".

Sobre las actuaciones que se van a llevar a cabo dentro de la programación local del PIL, veinte serán en ayuntamientos y siete en casas concejiles. Se actuará, además, en trece cementerios, trece instalaciones deportivas, trece instalaciones de usos polivalentes, 16 viviendas, en 91 redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales, cincuenta pavimentaciones con redes, 67 pavimentaciones sin redes y siete travesías.

El reparto de la programación local del PIL se concreta en los 12,2 millones de euros que aportará a las redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales, que permitirán inversiones por valor de 19,9 millones de euros; otros 12,2 millones de euros se destinarán a pavimentación con redes, que facilitarán inversiones por valor de 30,2 millones de euros; la financiación de dotaciones municipales y concejiles alcanza los 7,2 millones para inversiones por valor de 17,9 millones; las pavimentaciones sin redes van a contar con una financiación de 4,8 millones que permitirán invertir 8,8 millones de euros; la urbanización de las travesías contarán con 3,1 millones de euros para una inversión de 7,7 millones de euros.

El pasado 19 de enero se firmó la resolución que aprueba, provisionalmente, la relación de inversiones en redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales y pavimentaciones con redes. La aportación total del Gobierno de Navarra en este apartado será de 24,5 millones de euros, que permitirán unas inversiones de 51,1 millones de euros.

Previamente, se aprobó la resolución con 82 actuaciones en 78 entidades locales dentro del programa de dotaciones municipales y concejiles para las que se aporta 7,2 millones de euros; también se aprobó la resolución que aporta 4,8 millones de euros para 67 actuaciones en pavimentaciones sin redes en 60 entidades locales de Navarra; y 3,1 millones de euros para actuar en siete travesías.

El Departamento de Cohesión Territorial aportará en el periodo de planificación 2026-2028 del PIL cien millones de euros que van a propiciar una inversión de 152 millones de euros.

Así, la programación local se complementa con los programas de inversiones para acciones en abastecimiento en alta, tratamiento de residuos urbanos y estudios y proyectos que se llevan el 30% de la aportación económica del PIL, 30 millones de euros para el periodo 2026-2028. Otro tanto se destina al programa de libre determinación que financia las inversiones determinadas por las entidades locales beneficiadas.