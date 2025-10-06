Cohesión Territorial concluye las obras de la glorieta de Caparroso en la N-121

El consejero Chivite visita el fin de obras de la nueva rotonda de Caparroso. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha visitado este lunes el fin de las obras de la glorieta de Caparroso en la N-121, que sustituye a la actual intersección y proporciona "un acceso más seguro al polígono industrial".

Después de una inversión cercana a los 950.000 euros, el departamento de Cohesión Territorial "da respuesta a una demanda reiteradamente planteada desde el Ayuntamiento de Caparroso", ha afirmado el consejero Chivite. La obra es, además, "doblemente significativa ya que mejora notablemente la seguridad, al eliminar un punto que era considerado tramo de concentración de accidentes, y la fluidez del tráfico en un punto estratégico del municipio".

El titular del departamento de Cohesión Territorial ha insistido en la apuesta "del Gobierno de Navarra por un modelo de movilidad más seguro, eficiente y sostenible". La nueva glorieta de Caparroso, además, tiene el "valor añadido" de facilitar a las empresas navarras el acceso al polígono industrial y "poner fin a los conflictos de tráfico que provocaba la salida de vehículos que acceden o salen del Polígono Industrial y los que circulan por la carretera principal".

Por su parte, el alcalde de Caparroso, Carlos Alcuaz, ha agradecido "el compromiso del Gobierno de Navarra por atender las demandas de los municipios". Ha destacado, además, que "las inversiones realizadas en Caparroso demuestran el esfuerzo inequívoco del Gobierno de Navarra por nuestra localidad".

DETALLES DE LA OBRA

La nueva glorieta de Caparroso tiene un diámetro exterior de 56 metros y 44 metros en el interior de la calzada. Esta infraestructura permitirá canalizar de forma ordenada el tráfico procedente tanto de la N-121 como de la NA-1240 y del acceso al polígono industrial.

La infraestructura es un tipo de glorieta cerrada y se han adaptado las conexiones de los viales con la glorieta, aprovechando las plataformas existentes sin la necesidad de recurrir a la ocupación de los terrenos colindantes.

La obra se ha llevado a cabo en tres fases. La primera de ellas fue el cruzamiento de servicios, demolición y hormigonado de las isletas. En una segunda fase se construyeron las nuevas isletas, gorjal y acera de la glorieta. Finalmente, la tercera fase fue el fresado y reposición del firme existente, la señalización horizontal y vertical y la jardinería del interior de la glorieta.