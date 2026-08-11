Cohesión Territorial destina más de 260.000 euros a 15 proyectos de Red Explora

El director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, durante la visita en Garde. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, ha resuelto la línea de ayudas a entidades para proyectos en espacios e itinerarios de Red Explora Navarra por valor de 262.090 euros. Esta convocatoria financia la ejecución de proyectos o acciones que contribuyan a la "gestión y desarrollo sostenible" de estos territorios con el fin de afrontar el reto demográfico.

En concreto, se han destinado 200.000 euros a once proyectos de entidades locales y el resto a cuatro trabajos de asociaciones sin ánimo de lucro, ha detallado en un comunicado el Ejecutivo foral.

El director general de Administración Local y Despoblación y vicepresidente de Red Explora Navarra, Jesús María Rodríguez, ha presentado las concesiones este martes en Garde, donde ha visitado uno de los proyectos subvencionados. "El objeto de estas ayudas es contribuir a la gestión sostenible de los territorios que conforman la Red Explora Navarra como una herramienta para afrontar el reto demográfico, impulsando el emprendimiento, el empleo verde, la economía social y la puesta en valor de todo tipo de patrimonio vinculado a los espacios e itinerarios que la integran", ha señalado.

Rodríguez ha destacado también que el proyecto del itinerario de nogales de Garde cumple los objetivos estratégicos y "contribuye a diversificar la oferta turística del Valle del Roncal, aportando nuevos recursos fuera del turismo estacional existente". Asimismo, ha explicado que esta iniciativa supone un proyecto que "aúna el patrimonio natural y el cultural, refuerza el sentido de pertenencia de la población local, ayuda a fijar a la población mediante proyectos comunitarios vinculados al territorio y aumenta la actividad social y cultural intergeneracional".

El proyecto de Garde, que se incorporó el año pasado a Red Explora Navarra, incluye la localización, señalización y puesta en valor de los 54 nogales situados dentro del casco urbano, entre los que se incluye uno declarado monumento natural por el Decreto Foral 87/2009 de 1 de diciembre, además de la creación de recursos básicos y digitales para facilitar su conocimiento por parte de ciudadanía y visitantes.

Durante la visita, el director general de Administración Local y Despoblación ha estado acompañado de la alcaldesa de la localidad, Erika Ergueta. La primer edil ha afirmado que "no queremos que sea una ruta turística señalizada, sino una experiencia para conocer la historia del pueblo ligada a estos árboles tan singulares, que cuenten el pasado, presente y futuro de Garde, porque además del camino actual queremos dejar como legado un vivero de nogales que nutra al itinerario en sucesivos años".

La asociación y proyectos subvencionados

Red Explora Navarra cuenta con cerca de un centenar de socios que gestionan espacios naturales, singulares e itinerarios de interés de Navarra. Es un espacio de cooperación, intercambio de conocimiento y trabajo en red, cuyo objetivo es promocionar estos espacios e itinerarios a través de los tres ejes de la sostenibilidad (social, ambiental y económico) con el fin de luchar contra la despoblación.