Cohesión Territorial refuerza la estructura de la carretera NA-126 Tudela-Tauste con un muro de escollera de 140 metros

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha reforzado la estructura de la carretera local NA-126 Tudela-Tauste mediante la construcción de una escollera de 140 metros de longitud para sostener el talud que da soporte a la misma.

La intervención tiene un coste cercano a los 240.000 euros y se ha ejecutado entre los puntos kilométricos 13+858 y el 14+000, a tres kilómetros al este de Fustiñana.

La actuación se ha realizado debido a que el Canal de Tauste discurre paralelo a la vía, por lo que el Servicio de Conservación de la Dirección General Obras Públicas e Infraestructuras ha considerado oportuno reforzar la estructura de la NA-126 a través de un muro mixto de escollera y hormigón para mitigar los efectos que pueda tener la infraestructura hídrica en esta carretera, explican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

La construcción se complementa con la ejecución de una berma de hormigón y piedra para evitar que el drenaje de la NA-126 afecte al muro de contención.