El Colegio de Psicología difunde pautas para afrontar los efectos tras un "incidente crítico" como el de Navarrería

Infográfico elaborado por el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes (GIPEC) del Colegio de Psicología de Navarra - COLEGIO DE PSICOLOGÍA DE NAVARRA

PAMPLONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes (GIPEC) del Colegio de Psicología de Navarra ha elaborado un documento que ofrece unas pautas para "afrontar los efectos psicológicos normales" tras presenciar un "incidente crítico" como el ocurrido este domingo en la calle Navarrería de Pamplona, en el que falleció una mujer y cuatro personas resultaron heridas de diversa consideración.

Según han explicado en un comunicado, presenciar este tipo de situaciones traumáticas "puede provocar diferentes reacciones psicológicas en las personas que lo vivieron de cerca".

"Ante la vivencia de un suceso inesperado y traumático, es habitual que las personas experimenten una serie de reacciones físicas y emocionales que pueden resultar desconcertantes. Es fundamental comprender que estas manifestaciones son respuestas normales frente a situaciones que rompen la seguridad cotidiana, y que tienden a perder intensidad con el paso del tiempo", han explicado.

El infográfico elaborado detalla cómo estos incidentes "pueden alterar procesos básicos" como el sueño y la alimentación. Así, es "común" observar cambios en el apetito, ya sea por pérdida de hambre o por ingestas compulsivas, así como dificultades para conciliar el sueño o despertares frecuentes. Estas alteraciones "se consideran una respuesta esperable cuando el organismo ha estado expuesto a situaciones de peligro real".

Otras reacciones frecuentes incluyen un estado de hipervigilancia, caracterizado por sensaciones físicas de alerta ante posibles peligros, y miedos ante estímulos que recuerdan al incidente ocurrido.

El material también señala "la aparición de sensaciones de irrealidad, como si el suceso fuera parte de una película, y alteraciones en la percepción del tiempo, sintiendo que todo ocurre a cámara lenta o, por el contrario, con una rapidez que difumina los recuerdos".

Ante este panorama, el GIPEC subraya que "todas estas reacciones son temporales y constituyen una parte natural del proceso de recuperación".

Se recomienda a las personas afectadas que "se den tiempo para procesar lo vivido y que, en caso de que el malestar persista, busquen ayuda profesional".