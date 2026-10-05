Una colisión múltiple ocasiona retenciones en la A-15 en Zizur Mayor

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una colisión múltiple en la que se han visto implicados cinco vehículos ha causado este lunes importantes retenciones en la A-15 a la altura de Zizur Mayor, según ha informado la Guardia Civil.

El siniestro se ha producido a la altura del kilómetro 87 de la A-15 y ha consistido en una colisión por alcance. El accidente ha obligado a cortar el carril izquierdo de la calzada en sentido sur.

Hasta el lugar se han desplazado tres patrullas de la Agrupación de Tráfico y una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navarra, que han procedido a regular la circulación con motivo del corte parcial realizado.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encargan de la instrucción de las diligencias y del esclarecimiento del siniestro.