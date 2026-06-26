La Comarca de Pamplona, cubierta por la nube de humo procedente del incendio de Ezcabarte

Vista del fuego, a 25 de junio de 2026, en Ezcabarte, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comarca de Pamplona se encuentra este viernes cubierta por la nube de humo que ha originado el incendio declarado el jueves por la tarde en Ezcabarte, al norte de la capital navarra. El fuego todavía tiene focos activos y no está controlado.

Ya desde primera hora de la noche del jueves el olor a humo se hacía patente en Pamplona y otras localidades de la Comarca, y este viernes era visible el cielo velado por el humo.

El aviso por el fuego se dio a las 17.42 horas del jueves. Desde Pamplona fue visible durante la tarde la intensa humareda que procedía desde el otro lado de San Cristóbal y eran numerosos los vecinos que con sus teléfonos tomaban imágenes de la situación.

La sala de Sos Navarra pidió a la población que no llamara al 112 para avisar del incendio, porque ya estaban los medios de extinción trabajando en el lugar.

A medida que fue avanzando la jornada del jueves, el humo se fue instalando sobre la Comarca de Pamplona y este viernes por la mañana se ha extendido incluso a las zonas más alejadas del fuego.

Las localidades de Navaz, Usi y Anoz fueron desalojadas el jueves por la tarde, aunque los vecinos ya han podido regresar a sus casas.

El incendio todavía no está controlado y trabajan en el lugar efectivos de bomberos, medios áereos del Gobierno de Navarra y del Gobierno de España, guardas forestales de Medio Ambiente, Policía Foral, Guardia Civil, tractoristas y vecinos.