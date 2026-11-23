Imagen de la presentación de los servicios de la nueva concesión del área de influencia de Baztan-Bidasoa - UNAI BEROIZ-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este martes, 24 de noviembre, se inicia el servicio de la nueva concesión de transporte público por carretera entre Pamplona y el área de influencia de Baztan-Bidasoa, que permitirá atender a más de 21.000 personas e implementar servicios a la demanda en municipios de 25 o más habitantes.

La empresa prestadora de la nueva concesión, Baztan Bidasoa Ultzama Movilidad S.L., constituida por la Burundesa S.A.U. y Autobuses La Pamplonesa S.A., incorporará siete autobuses, y ofrecerá un total de cinco líneas regulares.

La línea Pamplona-Elizondo contará con cinco paradas principales en Pamplona, Olagüe, Almandoz, Mugairi y Elizondo y seis salidas de lunes a viernes, cinco los sábados y tres los domingos y festivos.

El horario de los autobuses Pamplona-Elizondo serán desde las 8.15 a las 19.30 horas, y en sentido contrario desde las 6.30 hasta las 17.35 horas.

En la línea regular Pamplona-Irun-Donostia las paradas principales son Mugairi, Lesaka, Irun (parada en estación de tren y hospital) y Donostia-San Sebastián. Las salidas Pamplona-Irun/Donostia serán desde las 8.15 a las 18 horas. En sentido contrario serán desde las 8.05 a las 16.30 horas. Habrá dos salidas en cada sentido todos los días.

La línea regular Lesaka-Irun-Donostia, con parada intermedia en Bera, dispondrá de nueve salidas de lunes a viernes, cinco los sábados y tres los domingos y festivos. Los horarios de salida van desde las 6.51 hasta las 19.34 horas en el trayecto Lesaka-Donostia. En sentido inverso Irun-Donostia-Lesaka los horarios van desde las 8.05 hasta las 20.30 horas.

La línea Elizondo-Irun-Donostia, con paradas principales en el intercambiador de Mugairi, Lesaka (enlace con el transporte a la demanda), Irun, Donostia, contará con cuatro salidas de lunes a viernes, tres los sábados y tres los domingos y festivos. Hasta Elizondo se dispondrá de tres salidas todos los días. Los horarios desde Elizondo van desde las 6.04 hasta las 18.35 horas. En sentido inverso va desde las 8.05 hasta las 19.30 horas.

La línea circular que sale desde Pamplona, da la vuelta por Ultzama y regresa a Pamplona dispone de paradas principales en: Ostiz, Iraizotz y Larraintzar las salidas serán a las 9.10 y 15:30 horas todos los días y 13 y 19.30 horas de lunes a sábado laborables.

Además, en días lectivos sale otro autobús a las 6.40 desde Arraitz-Orkin, que llega a Pamplona a las 7.48 horas. En esta línea las paradas a demanda serán en Anocibar, Latasa, Urritzola-Galain, Suarbe, Llarregi y Gorrontz-Olano.

El servicio que se pondrá en marcha mañana, además, de las líneas regulares habilitará nuevos servicios a la demanda que se ofertarán todos los días de la semana, en cinco líneas: Zugarramurdi-Elizondo-Almandoz; Saldías-Santesteban; Etxalar-Santesteban-Lesaka; Ezkurra- Santesteban y la línea Lantz - Pamplona.

15,3 MILLONES DE EUROS

La nueva concesión tendrá un coste máximo de 15,3 millones de euros en los próximos diez años. La renovada flota de autobuses dispone de "los últimos sistemas de seguridad y confort". Cuenta con sistema para personas con movilidad reducida y cuatro butacas más amplias para quienes las puedan necesitar.

También disponen de wifi, sistema de anuncio de paradas para personas invidentes, cinturón para el perro guía y cámara en el maletero que permite ver desde el asiento las maletas cuando se abre el maletero.

En la página web bbumovilidad.com se puede acceder a toda la información sobre las líneas, así como la reserva y compra de billetes.