Comienza el próximo lunes la construcción del Centro Bioma de la Universidad de Navarra

PAMPLONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Navarra comenzará el próximo día 19 de enero la construcción del Centro Bioma, un edificio que se presenta como un espacio multidisciplinar dedicado a la docencia de grado, a la investigación, especialmente la desarrollada por el Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente Bioma, y a la comunicación y divulgación de la ciencia a través del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Además, albergará instalaciones como el Centro de Innovación y Emprendimiento Innovation Factory.

El Ayuntamiento de Pamplona ha concedido la licencia para la construcción del edificio que, diseñado por el arquitecto Patxi Mangado, estará ubicado frente al Cima y al edificio de Acunsa. Tendrá acceso desde una plaza peatonal de 7.000 metros cuadrados. El proyecto se plantea como nexo de unión entre el campus de Ciencias y el campus de Ciencias Sociales y Humanidades y el Museo de la Universidad de Navarra. Quiere ser también mirador hacia el campus y punto de referencia de entrada y conexión con la ciudad, ha informado la Universidad de Navarra en una nota.

"El Centro Bioma va a albergar el Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente donde de la mano de las empresas, de las instituciones públicas, vamos a abordar los grandes retos que presenta nuestra sociedad actual. El edificio es un edificio lleno de vida docente, con espacios investigadores, aulas para nuestros estudiantes y además con una propuesta expositiva audaz del Museo de Ciencias, que va a ser también un gran ágora, un lugar de encuentro con la ciudadanía. Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración de muchas instituciones, personas, fundaciones y empresas que nos acompañan en esta aventura al servicio de la sociedad", ha explicado la rectora, María Iraburu.

El edificio cuenta con una superficie de 20.000 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas (dos sótanos, planta baja, primera y segunda). Construcciones VDR es la empresa adjudicataria de los trabajos de construcción, con un presupuesto de 45 millones de euros. Se espera que las obras comiencen la próxima semana y concluyan en el plazo de 28-30 meses.

NUEVOS ESPACIOS PARA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

La actividad docente, investigadora y el espacio expositivo se reparten prácticamente por todas las plantas del edificio: 3.549 metros cuadrados se destinan a docencia; 3.452 metros cuadrados, a investigación; y 4.439 metros cuadrados ocupa el espacio para el Museo de Ciencias. El resto de superficies lo completan la zona de restauración, con una superficie de 834 m2, instalaciones y servicios generales.

Uno de los objetivos de este proyecto, ha añadido la UN, es ampliar los espacios disponibles para desarrollar la actividad docente e investigadora que se realiza en las facultades de Ciencias, Farmacia y Nutrición, Enfermería y Medicina y que suma en la actualidad 3.361 estudiantes de grado (un 37,77% del total de alumnos de la Universidad), 202 de máster y 340 de doctorado y 649 profesionales entre profesores, investigadores y personal de administración y servicios.

Así, habrá 14 aulas con capacidad entre 50 y 180 personas y 6 laboratorios docentes, más 7 seminarios para 7-10 personas. Está previsto que se impartan 6 grados y 2 dobles grados de las facultades de Ciencias y Farmacia y Nutrición. Se han proyectado también dependencias para el Decanato de la Facultad de Ciencias, despachos, salas de reuniones y zonas de trabajo.

En cuanto a la actividad investigadora, el edificio albergará el Instituto de Biodiversidad y Medioambiente Bioma del que forman parte más de 108 personas entre investigadores, que proceden de distintas facultades y centros, profesores y personal de administración y servicios. La misión del Instituto de Biodiversidad y Medioambiente es realizar una investigación de referencia en su ámbito, "fomentando la innovación y la colaboración entre profesionales de distintas disciplinas e impulsar el encuentro entre la Universidad, las empresas y la administración pública para encontrar soluciones a desafíos comunes en el ámbito de la sostenibilidad".

Actualmente, cuenta con 28 proyectos de investigación (5 europeos, 13 nacionales y 10 regionales), 5 contratos (3 nacionales y 2 regionales) y 3 cátedras (2 nacionales y 1 regional); y financiación concedida por valor de 10.385.488 euros a 10 de diciembre de 2025.

El nuevo espacio contará con 12 laboratorios para la investigación, 4 seminarios de trabajo y otros servicios para la actividad como congeladores, cámaras de cultivo, invernaderos, espacios para la preparación de muestras, etc. Están previstos también varios despachos y salas de reuniones.

ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN Y LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA

Hay dos zonas que destacan especialmente en el diseño del edificio: el ágora o atrio, un tipo de plaza pública que repartirá los espacios del interior, y la geoda o 'gema', que albergará la zona expositiva del Museo de Ciencias en distintas plantas.

En torno al ágora, se organizan los espacios docentes y los laboratorios e instalaciones de investigación y se localiza el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad, Innovation Factory, y también un meeting point para estudiantes. Además de estos usos, el edificio dispondrá de un oratorio, ubicado en la planta baja.

Según se destaca en la memoria, el espacio más singular del proyecto es la pieza que, como si se tratara de una 'gema' excavada en el paisaje, una geoda, contiene las exposiciones más importantes del Museo de Ciencias. Desde 1998, expone, entre otros, los fondos de la colección del colegio Lekaroz en el Hexágono y cuenta con más de un millón de registros museísticos de animales (invertebrados, artrópodos, moluscos, peces, aves, reptiles, mamíferos...), plantas, fósiles y minerales, pertenecientes a más de diez mil especies.

El Museo organiza actividades de divulgación como #LabMeCrazy! Science Film Festival, campamentos para niños, sesiones de educación de la ciencia, exposiciones y charlas. En total, más de 11.000 personas participaron durante el curso pasado en sus iniciativas.

La geoda se completa con un salón de actos con capacidad para 129 personas; tienda, oficinas del Museo, áreas didácticas y talleres destinados principalmente a escolares, así como espacios de almacenamiento y talleres y un área de restauración.

Precisamente la variedad de actividades y usuarios en un edificio ha supuesto un desafío desde el punto de vista arquitectónico. "El objetivo era dar respuestas distintas que parecieran una única. Espacialmente hay una parte muy poderosa que es la gema arquitectónica, pero luego también hay otros espacios como corresponde a un edificio académico y de investigación", ha destacado el arquitecto Patxi Mangado.

El centro Bioma acogerá el trabajo individual y la docencia a grupos de estudiantes. "Un profesor tiene que hacer investigación en su despacho, y a la vez tiene que ser posible la asistencia de niños de un colegio que tendrán que venir a ver las exposiciones... Digamos que desde un punto de vista del conocimiento analítico son tres edificios y desde el punto de vista de la síntesis arquitectónica es uno", ha señalado.

El proyecto del Centro Bioma se está financiando gracias a las donaciones que empresas e instituciones y particulares realizan a la Universidad de Navarra. A fecha de hoy, las donaciones han alcanzado los 25,9 millones (19,5, firmados y 6,4, comprometidos).