La comisión de investigación del Parlamento de Navarra vuelve a citar a Entrecanales el 9 de febrero

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas ha vuelto a citar al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, para el lunes, 9 de febrero, a las 11 horas, después de que este martes no haya acudido a la sesión de este martes, en la que estaba citado a las 10 horas.

Así lo ha informado en declaraciones a los medios de comunicación la presidenta de la comisión, Irati Jiménez, después de que se hayan reunido los miembros de la comisión de manera interna para analizar la situación generada.

Jiménez ha señalado que "es importante recordar que quien estaba citado es el señor Entrecanales y no Acciona como persona jurídica". Si el presidente de Acciona no volviera a acudir el 9 de febrero, "volveríamos a hacer una reunión interna y se tomarían las decisiones procedentes que propongan los grupos parlamentarios".

Acciona anunció el viernes al Parlamento de Navarra que Entrecanales no acudiría, considerando que no estaba obligado a ello, y, según ha argumentado la empresa, corresponde al Consejo de Administración determinar quién será su representante. Así, propuso la presencia en la comisión de Joaquín Mollinedo, miembro del Comité de Dirección de la compañía, junto con el también directivo José Julio Figueroa Gómez. Ambos han acudido a la Cámara media hora antes de la sesión y han dejado constancia de su presencia en el registro.

Según Jiménez, "nos consta que han aparecido y han presentado un escrito en el registro a las nueve y media pasadas pero es importante recordar que estas personas no eran las citadas y al no ser citadas no podían comparecer".

