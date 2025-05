El comité de BSH dice que "hay opciones" para el futuro de la planta de Esquíroz y que se hace "trabajo de cocina"

Critica "la actitud y el comportamiento de la interlocución designada" por parte de la dirección de la multinacional

El presidente del comité de empresa de BSH Esquíroz, Juanjo Hermoso de Mendoza, ha afirmado que "el proceso de reindustrialización" para la factoría, tras el anuncio de cierre realizado por la multinacional en diciembre, "sigue en marcha, se está haciendo trabajo de cocina y hay opciones".

En declaraciones a los medios de comunicación ante la planta de Esquíroz, Hermoso de Mendoza ha señalado que "los procesos de reindustrialización son muy largos, se caracterizan por la prudencia y no podemos ofrecer información, pero se está haciendo trabajo de cocina y esperamos que a la larga podamos alumbrar una solución".

El presidente del comité ha explicado que la representación sindical está manteniendo "contacto permanente con todas las administraciones públicas y lo que hacemos es poner en valor, aportar información, si nos la llegan a pedir, y datos en cuanto a lo que supone esta fábrica". "El trabajo de cocina no solo lo hacemos nosotros, también lo hacen otros agentes implicados. Nosotros representamos a la plantilla, tenemos la capacidad que tenemos, pero aportamos lo que buenamente está en nuestra mano, que es mucho desde un punto de vista industrial y profesional como plantilla", ha subrayado.

Hermoso de Mendoza ha atendido a los medios de comunicación coincidiendo con una nueva concentración de trabajadores ante la fábrica, que en esta ocasión han acompañado de una acción en la fachada de la planta, donde han descolgado varias pancartas contra el cierre de la fábrica. También han colocado en el suelo lápidas y un féretro simulando la muerte de la fábrica. Uno de los trabajadores, disfrazado con la máscara de una calavera, ha encendido bengalas.

"Hemos desarrollado una acción de impacto visual que quiere reflejar al escenario que nos podemos enfrentar a partir del 16 de junio -cuando la empresa podría iniciar el proceso de cierre, cumplidos los seis meses desde su anuncio-, si es que nos anuncian el inicio de un periodo de consultas", ha indicado el presidente del comité.

Juanjo Hermoso de Mendoza ha criticado "la actitud y el comportamiento de la interlocución designada por parte de Alemania, que está radicada en Zaragoza, de BSH Electrodemísticos España, de los responsables de Relaciones Laborales de Recursos Humanos, porque lo que están haciendo es evitar desde el día 2 de enero reunirse con la interlocución legal que representa a la plantilla". "Hemos realizado preguntas vitales para el futuro de esta planta y no hemos recibido respuesta", ha señalado.

Así, ha advertido de que "en el hipotético caso de que vayamos a un periodo de consultas están sentando las bases para que no haya un acuerdo, porque lo que no se puede hacer es no mantener una interlocución con el comité de empresa".

Hermoso de Mendoza ha afirmado que el comité está "hablando con todos los agentes y administraciones implicados en este proceso y es denunciable que, como sigan en esta actitud, y si es que vamos a un periodo de consultas, no habrá acuerdo, que lo tengan muy presente tanto la multinacional como también BSH Electrodomésticos España en Zaragoza, que es la interlocución que han designado desde Alemania". "Tiene que haber un cambio de actitud. Lo que no se puede decir es que hay que evitar las reuniones con el comité de empresa de BSH Esquiroz, sea donde sea y allá donde haya concentraciones de trabajadores", ha subrayado.

Así, ha indicado que, en caso de que no haya acuerdo, no es descartable una judicialización del proceso. "Evidentemente, si vamos a un periodo de consultas y no hay un acuerdo, es muy factible que eso pudiera suceder", ha explicado.

Por otro lado, también ha explicado que a raíz de las reuniones que mantuvo el comité el 11 de abril con los ministerios de Industria y de Trabajo "se han movido cosas y nosotros, allá donde hemos ido, por dar un mensaje positivo y constructivo, lo que hemos hecho es trasladar lo que representa BSH Esquíroz como plantilla, con una trayectoria industrial consolidada a lo largo de las décadas, que no somos exclusivamente una fábrica de ensamblaje de producción, que somos una fábrica que tenemos valor y fortaleza industrial muy clara, referente interno dentro de la multinacional y que lo que estamos haciendo es exponer la magnífica oportunidad que supone esta plantilla para que alguien, si es que BSH no quiere continuar, aterrice industrialmente en esta fábrica, porque somos profesionales y especialistas de alta cualificación el conjunto de la plantilla".

Además, Juanjo Hermoso de Mendoza ha apuntado que "cuando estuvimos en Madrid el 11 de abril, el Ministerio de Trabajo trasladó vía Yolanda Díaz públicamente un requerimiento a la empresa que estos seis meses no podían estar dejando pasar el tiempo". Según ha añadido, este requerimiento "se ha hecho a través de la autoridad laboral, que es competencia del Gobierno de Navarra, y BSH sigue sin dar respuesta". "Esa interlocución que está en Zaragoza sigue sin dar respuesta. Esto nos hace afirmar que actuar de esta manera no es actuar con buena fe desde un punto de vista de las relaciones laborales", ha señalado.

TIRAR EL CHUPINAZO

Por otro lado, Juanjo Hermoso de Mendoza ha explicado que, a la espera de conocer cuál es el escenario a partir del 16 de junio, el comité de empresa va a seguir el "proceso de visibilización y de proyección pública y tenemos un escaparate inmejorable a nivel internacional como son los Sanfermines, quedan dos peldaños para completar la escalera", "Vamos a procurar estar muy presentes, si es que vamos a un periodo consultas, durante los Sanfermines", ha destacado.

En ese sentido, ha explicado que el comité de empresa participó el miércoles "en la reunión de la mesa de los Sanfermines acompañando a uno de los colectivos que es participante y la intención del comité es postularse como candidatura para tirar el chupinazo, principalmente porque esta plantilla está integrada por personas que participan directamente en los Sanfermines, como compañeros que forman parte de la comparsa de gigantes y cabezudos, compañeros que corren en el encierro y compañeros y compañeras que pertenecemos a las peñas".