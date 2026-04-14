El comité de INTIA califica como "abusivos y desproporcionados" los servicios mínimos establecidos durante la huelga

Concentración convocada por el comité de INTIA - UGT

PAMPLONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité de INTIA ha afirmado que "los servicios mínimos impuestos" durante la huelga indefinida convocada para reclamar "igualdad" salarial para los trabajadores subrogados son "abusivos, desproporcionados y no respetan nuestro derecho a la huelga".

"Intentar vaciar una huelga de esta manera es limitar un derecho fundamental. Y no lo vamos a aceptar", han indicado en un comunicado desde el comité.

Según han añadido, "esto no ha hecho más que empezar". "Ayer iniciamos una huelga indefinida en la empresa pública INTIA. Y hoy reafirmamos por qué lo estamos haciendo. No queremos privilegios. Estamos exigiendo algo básico: justicia. Porque en una empresa pública como INTIA no se puede permitir que haya trabajadores y trabajadoras de segunda. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo", han reivindicado.

En este sentido, han añadido que "teniendo la misma categoría, no puede haber diferentes condiciones salariales, y estamos hablando de diferencias de entre un 15% y un 20%". "No hay ninguna razón que justifique mantener distintas tablas salariales dentro de una empresa pública. Lo que hay es una decisión de no aplicar la igualdad. Y frente a eso, respondemos con movilización", han remarcado.

Desde el comité han trasladado que "estamos aquí con determinación, con dignidad, y con la convicción de que lo que defendemos es justo". "No vamos a dar un paso atrás. Porque en una empresa pública la igualdad no es opcional. Es una obligación. Y la igualdad se defiende", han subrayado.