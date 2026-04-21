El comité de INTIA critica que la propuesta de la empresa "no ha llegado" y espera llegar a una "solución" este jueves

Concentración convocada por el comité de INTIA - INTIA

PAMPLONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité de INTIA ha criticado que el pasado viernes, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, "anunció una propuesta para el lunes" pero "propuesta no ha llegado". "No se puede anunciar una solución y después no cumplir", han señalado, tras destacar su "voluntad" de avanzar y de "salir de la reunión del jueves con una solución".

En un comunicado, desde el comité han señalado que "seguimos en huelga indefinida" reclamando "igualdad salarial" para los trabajadores subrogados. Según han añadido, "tampoco es serio aplazar una reunión una semana si de verdad se quiere resolver este conflicto con urgencia".

"Porque lo que estamos pidiendo no es nada nuevo. Es lo que se nos prometió, uno a uno, antes de la subrogación. Aun así, lo dejamos claro: queremos negociar. Y nuestra voluntad es avanzar. Salir de la reunión del jueves con una solución. Y si no es posible, con una reunión al día siguiente. Porque este conflicto debe ser una prioridad", han manifestado.

Desde el comité han subrayado que "tenemos claro por qué estamos aquí: luchamos por lo que es justo". "Por la igualdad salarial en una empresa pública. Porque la desigualdad salarial es una injusticia. No queremos privilegios. Queremos igualdad. Misma categoría, mismo salario. No somos trabajadores de segunda. Y no vamos a aceptar que se nos trate como tales", han reivindicado.