Comité de TCC dice que no hubo "principio de acuerdo" sobre el TUC: "No fue tal, sino una mera propuesta de la empresa"

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa de TCC -adjudicataria del servicio de Transporte Urbano Comarcal (TUC)-, Alberto Longás, ha afirmado este jueves que el "principio de acuerdo" anunciado por la empresa el 6 de octubre "no fue tal, sino una mera propuesta" de la compañía.

"Principio de acuerdo no hubo, fue una propuesta que presentó la empresa y que se valoró por parte del comité llevándola luego al referéndum. En el referéndum celebrado la semana pasada la plantilla se posicionó a favor de la huelga, un resultado que pese a ser ajustado respetamos desde todo el comité de empresa", ha remarcado. De esta forma, los próximos paros parciales serán los días 23, 24, 30 y 31 de octubre y 6 y 7 de noviembre.

En una rueda de prensa, en la que ha comparecido junto a otros miembros del comité, Longás ha remarcado que su objetivo es "conseguir un convenio digno". En este sentido, "no solamente se buscan las mejores condiciones económicas, sino mejorar nuestras condiciones laborales, el tema de descanso, turnos de trabajo y otras materias igualmente importantes".

También ha pedido "compromiso" a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que "es la entidad responsable de velar por el servicio" y "son ellos quienes imponen horarios, tiempos de expedición y demás".

"Desde el comité de empresa siempre hemos estado abiertos a negociar y lo seguiremos estando. Ayer mismo se ha pedido una nueva reunión con TCC Moventis para poder avanzar hacia la firma de un convenio. También se ha planteado una reunión con los propios dueños del grupo, para lo que parte del comité estamos dispuestos a viajar a Barcelona y plantear allí directamente las reivindicaciones que tenemos como plantilla", ha añadido.

En respuesta a los periodistas, ha señalado que por el momento no han recibido respuesta a la solicitud de reunión. "No sabemos si se sentará, si nos pedirá que se desconvoquen -los paros-, no sabemos", ha apuntado, tras añadir que se encuentran "a la espera".

Según ha explicado, "lo último que ha presentado la empresa es una propuesta, y desde el comité estaríamos abiertos a una negociación más al uso, intentando buscar esos puntos intermedios entre empresa y comité". Ha criticado Longás que la realizada por la empresa es "una propuesta cerrada", y que "en la reunión que tuvimos en julio con Mancomunidad como mediadora se pactaron unos puntos en común sobre los cuales negociar". "Es en esos puntos sobre los que creemos que tiene que darse la negociación, más abierta y no siendo una propuesta tan cerrada", ha manifestado.

Asimismo, ha remarcado que "nos gustaría sentarnos con el presidente de Mancomunidad para aclarar esas peticiones en cuanto a condiciones laborales que sí que dependen de la propia Mancomunidad". "La Mancomunidad es parte importante del conflicto", ha reivindicado, tras añadir que "muchas" de las mejoras laborales que el comité reclama "dependen de Mancomunidad".

Longás ha señalado que, aunque el paso a una gestión pública "es algo que se ha hablado", el objetivo del comité es "la negociación de un convenio" y "no se va más allá". "Lo que estamos pidiendo como comité está centrado en la negociación del convenio", ha subrayado Longás, que ha añadido que ir hacia una gestión pública "sería del agrado de muchos y de muchas, pero es un proceso que sabemos que es largo", por lo que "estamos centrados" únicamente "en la propia negociación del convenio".

"Sí que es verdad que parte del comité o algunas secciones sindicales ven muy favorable que esto acabase en una gestión pública, pero entendemos que en el momento en el que estamos, por el proceso que conlleva, es algo que no se puede hacer de forma inmediata", ha manifestado, tras subrayar que, en todo caso, eso es algo que "tendría que plantearse" a "futuro".

Preguntado por el posicionamiento de la Mancomunidad sobre una posible publificación, ha respondido que la entidad ha trasladado que "sería un proceso muy largo". También ha considerado que desde la MCP "estarían abiertos a estudiarlo", pero "no sería una solución para el conflicto que tenemos ahora mismo con el tema de la negociación del convenio".

CRITICAN "VULNERACIÓN DE DERECHOS" DURANTE LA HUELGA

Por otro lado, Laura Molina, del sindicato LAB, ha criticado que la empresa ha enviado a los trabajadores "una nota interna" donde se indica que los piquetes informativos del comité de huelga "no podíamos acceder a los autobuses para informar a los compañeros de sus derechos".

Según Molina, "los piquetes informativos hasta ahora han sido simple y llanamente una labor de información, de aclarar dudas en un momento dado y poníamos los carteles de servicios mínimos". "Pues la empresa nos ha prohibido, con palabras bastante duras, con amenazas de apertura de expediente al comité de huelga, el poder acceder a hacer esta labor", ha subrayado, tras añadir que "incluso a los compañeros y compañeras que salen de servicios mínimos les prohíbe directamente abrirnos la puerta".

"Creemos que esto es muy grave lo hemos denunciado como comité, porque se vulnera directamente los derechos a informarse en la huelga y el derecho a los piquetes informativos", ha manifestado.