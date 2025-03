El comité de TCC retoma los paros del TUC al no ver "avances" en las reuniones mantenidas con la empresa y la MCP

PAMPLONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de TCC -adjudicataria del servicio de Transporte Urbano Comarcal (TUC)- ha decidido retomar la próxima semana "de momento de forma indefinida" los paros parciales de martes y los jueves, en horario de 6 a 8.30 horas, tras las reuniones celebradas esta semana tanto con la dirección como con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), "en las que no se ha producido ningún avance".

"La reunión del miércoles con la MCP no fue para nada lo que esperábamos, sino que se nos transmitió que ellos no pueden hacer nada y que el incremento que ellos transmiten a la empresa, que es el de la Función Pública, no condiciona lo que la empresa negocie con nosotros. Les avisamos de que habían concedido la concesión más de un 14% a la baja, a lo que nos respondieron que es responsabilidad de la empresa TCC MOVENTIS", han explicado desde el comité de TCC en un comunicado.

Según han añadido, este viernes "nos hemos reunido con la empresa, y todas las peticiones realizadas como comité para la firma del convenio han sido rechazadas". "Desde el comité de empresa no vemos ninguna voluntad por parte tanto de la MCP como por parte de la empresa TCC de llegar a un acuerdo de convenio en el que consigamos unas condiciones dignas para la plantilla", han criticado.

Por ello, "debido a esta pasividad y ante la falta de avances", han decidido mantener los paros parciales "de forma indefinida, pidiendo disculpas a la ciudadanía de antemano y pidiendo como llevamos desde hace años un trasporte urbano de calidad y unas condiciones dignas para las más de 500 personas trabajadoras que formamos parte del transporte urbano comarcal".