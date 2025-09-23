La Comparsa, txistularis y gaiteros, La Pamplonesa y Duguna festejan este fin de semana San Fermín de Aldapa

Archivo - La Comparsa de Gigantes y Cabezudos, txistularis y gaiteros, La Pamplonesa y Duguna – Iruñeko dantzariak festejan este fin de semana San Fermín de Aldapa. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO - Archivo

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las calles del Casco Antiguo de Pamplona celebran este fin de semana las fiestas de San Fermín de Aldapa. La Comparsa de Gigantes y Cabezudos recorrerá las calles, el sábado y el domingo, y las dianas sonarán desde primera hora, con txistularis y gaiteros. También La Pamplonesa ofrece un concierto vespertino, el sábado, en la Plaza del Castillo, y dantzaris del Grupo de Danzas Municipal Duguna - Iruñeko dantzariak bailarán el domingo en honor a la ciudad, al término de la procesión.

La programación municipal comienza el sábado, aunque el chupinazo anunciador se lanza el viernes a mediodía, con las dianas, a las 9 horas. El recorrido previsto parte desde la Plaza Consistorial: el grupo de Gaiteros Municipales recorrerá la calle Nueva, Rincón de la Aduana, Mayor, Eslava, San Francisco, Ansoleaga y Plaza Consistorial; y los Txistularis Municipales, Calceteros, Pozoblanco, Comedias, Paseo de Sarasate, San Gregorio, San Miguel, Zapatería, Pozoblanco y Plaza del Castillo.

Por la tarde, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos saldrá, de 17 a 20.30, desde la plaza de la Paz, para continuar por Yanguas y Miranda, Garcia Ximénez, Roncesvalles, Carlos III, Duque de Ahumada, Estafeta, Tejería, San Agustín, Javier, Dormitalería, plaza de San José, calle Redín, Caballo Blanco, Barquilleros, Cuesta de Palacio, Aldapa, Cuesta de Palacio, Mercado, Santo Domingo, Plaza Consistorial, San Saturnino y Mayor (Palacio de Ezpeleta).

La Pamplonesa, por su parte, ofrece, también el sábado, un concierto a las 19 horas, en la Plaza del Castillo, con un programa de música sanferminera, dirigido por Jesús Garisoain. Pasodobles, marchas, dos biribilketas, jotas y pasacalles sonarán desde el escenario, donde la banda interpretará por primera vez el pasodoble 'La nueva banda', el pasodoble-marcha 'Venga Jaleo', el pasacalles-jota 'Gigantón cirbonero' y el pasacalles 'El chanchullo', todas ellas de D. Zamora.

PROGRAMA DOMINICAL

La programación del domingo se abre de nuevo con las dianas, a las 9, con los gaiteros y txistularis interpretando su música desde la Plaza Consistorial, con recorrido inverso al del día anterior: los txistularis saldrán hacia la calle Nueva y Rincón de la Aduana, y los gaiteros, hacia Calceteros y Pozoblanco.

A las 11, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos saldrá desde el Palacio de Ezpeleta, en la calle Mayor 65, hacia la calle Eslava, San Francisco, plaza del Consejo, Nueva, Plaza Consistorial, Santo Domingo, Mercado, Cuesta del Palacio y 2 de Mayo, donde se unirá a la procesión.

También el Grupo de Danzas Municipal Duguna - Iruñeko dantzariak saldrá, a las 11.30, desde el puente de Curtidores, en Rochapea, donde se realizará el ondeo de bandera. El pasacalles subirá por la cuesta de Santo Domingo hasta llegar a la plaza de San Fermín de Aldapa, donde los ezpata-txikis bailarán en honor al Santo.

La procesión saldrá, a las 12.15, desde la Basílica de San Fermín de Aldapa (Corazonistas), acompañada por un cortejo integrado por la Comparsa, dantzaris y La Pamplonesa, en dirección a la calle Dos de Mayo, Carmen, Aldapa, Zacatín, Mañueta, Curia, Navarrería, Carmen, Dos de Mayo y vuelta a la Basílica, en la plaza San Fermín de Aldapa. Al término de la procesión, los dantzaris harán el arco a San Fermín.

Finalizada la procesión, el Grupo de Danzas Municipal Duguna - Iruñeko dantzariak llegará a la Plaza Consistorial, donde bailará la ezpata-dantza. La tropa de ezpata-dantzaris elevará al buruzagi sobre la parrilla de espadas, mirando al Ayuntamiento como señal de saludo. Tras ellos, los ezpata-txikis volverán a bailar su zortziko acompañados por el capitán. La danza concluirá al desmontar la parrilla, ha informado el Ayuntamiento en una nota.