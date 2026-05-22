Comptos destaca la "buena situación financiera" de Concejo de Artica en 2024 pero ve gastos tramitados "incorrectamente"

El presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comptos ha publicado un informe en el que analiza la cuenta general del Concejo de Artica de 2024 que destaca la "buena situación financiera" del ente local, con ingresos mayores que gastos y un remanente de tesorería de 4,8 millones.

El informe lo solicitó el Parlamento de Navarra a instancias del grupo Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa. La Cámara de Comptos ofrece opinión sobre la cuenta general de 2024 y el cumplimiento de la legalidad en su actividad económico-financiera.

El informe, que señala que la situación financiera del Concejo de Artica es "muy saneada", recoge que, en 2024, el Concejo de Artica gastó 400.000 euros e ingresó 735.000. En gastos, destacan los corrientes en bienes y servicios, con 262.000 euros. Las inversiones sumaron 40.000 euros y los gastos de personal ascendieron a 38.000 euros.

En cuanto a ingresos, las transferencias corrientes suman 515.000 euros de los que 460.000 corresponden al Gobierno de Navarra. Los ingresos patrimoniales, sobre todo por intereses de depósitos, ascienden a 150.000 euros.

Tanto gastos como ingresos disminuyeron respecto al ejercicio anterior. Los gastos, un 19% por la bajada en las inversiones y los gastos de personal. Y los ingresos, un 30% por la disminución de los ingresos por la venta de parcelas.

Además del ahorro bruto y neto, fruto de la diferencia entre ingresos y gastos, destaca el remanente de tesorería para gastos generales. A finales de 2024, ascendía a 4,8 millones.

SALVEDADES

La Cámara de Comptos indica que la cuenta general del Concejo de Artica "expresa la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados económico-presupuestarios, con dos salvedades: inventario no actualizado y gastos por 25.000 euros sin disponer de crédito presupuestario".

La opinión de legalidad "también es positiva", con dos salvedades: gastos tramitados "incorrectamente" como de menor cuantía y "no aplicación del marco contable que le corresponde".

El informe incluye algunas recomendaciones para "seguir mejorando la gestión del concejo, entre otras la de aplicar la Instrucción General de Contabilidad porque su nivel de población así lo exige".

El Concejo de Artica es uno de los diez que integran el municipio de Berrioplano. Tras un importante crecimiento de población desde 2010, tiene casi 5.000 habitantes. El gobierno y la administración del concejo corresponden a un presidente y una junta, formada por seis vocales además del presidente.