Concedidos 85.000 euros a las peñas de San Fermín para subvencionar sus actividades durante las pasadas fiestas

Archivo - Peñas en la Plaza de Toros de Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha repartido 85.000 euros entre las 17 peñas de San Fermín de la ciudad, dentro de la convocatoria de subvenciones para sufragar las actividades que han organizado durante los Sanfermines de este año. Cada peña ha recibido una ayuda de 5.000 euros.

En esta ocasión, el Consistorio había incrementado un 3% la partida de ayudas, pasando de 81.750 a 85.000 euros. El importe buscaba fomentar el desarrollo de actividades organizadas por las peñas de Pamplona durante las fiestas de San Fermín, del 6 al 14 de julio, que intensifiquen el ambiente festivo de la ciudad. La subvención, eso sí, únicamente incluye actividades de carácter abierto y que se hayan celebrado en la calle. La partida se ha asignado por evaluación individualizada, tras analizar los programas festivos presentados por las entidades concurrentes, que debían incluir al menos ocho actividades programadas en mínimo cuatro de los nueve días de fiestas, según ha informado el Ayuntamiento.

Las entidades beneficiarias han sido Institución Oberena, S.D.R.C. Aldapa, Peña Donibane-Peña Sanferminera San Juan, S.C.D.R. Irrintzi, Peña Sanduzelai, Agrupación Cultural Folklórica Muthiko Alaiak, Peña La Única, Peña La Escalerica de San Fermín, S.C.D.R. El Bullicio Pamplonés, S.D.R. 7 de julio San Fermín, S.R.C. Peña La Rotxa, S.D.C.R. Alegría de Iruña, S.D.R.C. Anaitasuna, S.D.R.C. La Jarana, Peña Armonía Txantreana, S.D.C. Peña los del Bronce y Peña Mutilzarra.

Entre las actividades financiadas con esta subvención se incluyen la contratación de charangas; los derechos de autor ocasionados por la música que se interprete; el uso de autobuses y otros medios de transporte colectivo para los desplazamientos de la peña en la realización de las actividades; la confección de la pancarta; la contratación de actividades infantiles u otras; así como los gastos originados por la difusión de esas actividades.

Para poder optar a estas subvenciones, era necesario figurar como asociaciones legalmente constituidas como peñas e inscritas en el registro correspondiente, además de tener domicilio fiscal y social en Pamplona y carecer de ánimo de lucro.