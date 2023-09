Una concentración en Pamplona reclama la abolición de la prostitución

PAMPLONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una concentración, celebrada este sábado al mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, ha reclamado la "inmediata aprobación" de una ley orgánica para abolir la prostitución.

La movilización ha sido organizada en la capital navarra por la Plataforma Navarra de Mujeres por la Abolición de la Prostitución con motivo de la conmemoración, este 23 de septiembre, del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Varías mujeres han portado carteles con mensajes que contraponían declaraciones reales de "supervivientes" de la prostitución y reflexiones de "puteros".

Así, se podía leer, por un lado, frase de mujeres "supervivientes" como 'Estoy por necesidad. No tengo otra alternativa', 'Los clientes me dan asco y miedo', 'La prostitución existe porque existen los torturadores prostituyentes', 'Si pudiéramos elegir, siempre diríamos que no' o 'Nosotras consentimos, ellos desean'. Por otro lado, han mostrado frases de "puteros" como 'Están voluntariamente, son libres', 'Les gusta ganar dinero fácil', 'A las putas se les trata como putas' o 'Les haces lo que quieres'.

Con la contraposición de estos mensajes, el colectivo pretende "poner el foco en el consentimiento, ya que estas formas de violencia no pueden ser validadas por este. Su normalización obliga a las víctimas a sobrevivir aceptando la violencia en sus vidas". "Consentir, cuando existen relaciones desiguales, significa satisfacer los deseos de los hombres a costa de los derechos de las mujeres", han destacado en un manifiesto leído durante la protesta.

"Contraponer las opiniones de los puteros con la realidad de las mujeres en prostitución y supervivientes de la misma nos ayuda a comprender esa trampa. Cuando los puteros hablan de que para ellos la prostitución es solo un mero entretenimiento, para las mujeres prostituidas supone violencia sexual extrema", han destacado.

"Solo lograremos alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, cuando eliminemos todas las prácticas de sumisión y violencia contra nosotras", han defendido. "Sin puteros no hay prostitución, sin prostitución no hay trata", han subrayado.

Asimismo, han destacado que en España "4 de cada 10 hombres reconocen haber consumido prostitución". "A nivel europeo, España es el primer consumidor y a nivel mundial, el tercero. La demanda es creciente y sólo puede ser satisfecha a través de la trata de mujeres y niñas", han lamentado.

Además, citando el Informe de la Comisión Europea de 2022, han apuntado que "la trata de seres humanos con fines de explotación sexual sigue siendo, con diferencia, la forma más prevalente de trata. En la Unión Europea representa el 51% de las víctimas, de las cuales, el 92% son mujeres y niña".

Y han censurado que "nuestras administraciones, lejos de poner fin a esta vulneración escandalosa de los derechos humanos de las mujeres, son testigos del crecimiento alarmante de las nuevas formas de prostitución, como la venta de contenidos sexuales a través de plataformas tipo Onlyfans, y del aumento preocupante del número de pisos/burdeles donde los puteros ejercen con total impunidad y discreción su privilegio".

Por todo ello, han exigido a las administraciones públicas que, en el marco de sus competencias, "adopten políticas abolicionistas dotadas de presupuesto que generen un impacto real en la sociedad". A la vez que han llamado a la ciudadanía a que "se posicione contra la explotación sexual".