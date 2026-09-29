Condenado a 7 años y 6 meses años de prisión un hombre que apuñaló en el cuello a otro varón en Pamplona

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PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 7 años y 6 meses de prisión a un hombre que, con un destornillador, apuñaló en dos ocasiones en el cuello a otro varón en Pamplona. El procesado también ha sido penado con otros 6 meses por haber amenazado a la pareja del acuchillado, "de la que se había obsesionado".

Según recoge la sentencia, dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, los hechos son constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa en concurso de normas con un delito de lesiones con instrumento peligroso, y de un delito de amenazas.

El inculpado, de nacionalidad española, de 39 años, no podrá comunicarse ni acercarse al perjudicado a menos de 200 metros durante 10 años y, en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizarle con 1.995 euros por las lesiones y secuelas. Asimismo, el acusado tampoco podrá no podrá comunicarse ni acercarse a la mujer víctima de sus amenazas a menos de 200 metros durante 5 años.

Según han relatado desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en septiembre de 2024, el encausado conoció a la mujer en un bar de una localidad de la comarca de Pamplona. Esta le ofreció dormir en su casa unos días, hasta que lo expulsó "tras haberle sorprendido masturbándose mientras la miraba".

El hombre, que según consta la sentencia le dijo que "se había enamorado", comenzó a "obsesionarse con ella". El 11 del mismo mes, el condenado envío a través de Facebook diversos mensajes a la mujer "amenazantes e insultantes" contra ella y su entonces pareja.

Posteriormente, sobre las 16.30 horas del día 22, la mujer se dirigía con su hija y su pareja hacia la feria de la hamburguesa instalada en la zona de los corralillos del gas de Pamplona. Montado en una bicicleta, el encausado "se aproximó al grupo e insultó a la mujer, ante lo cual intervino su pareja para evitar que la situación se agravara".

De forma "súbita e inopinada", el procesado sacó de su mochila un destornillador de unos 8 a 10 cm de longitud y, "con ánimo de acabar con su vida", se lo clavó al otro varón dos veces en la zona del cuello. Acto seguido, "se subió a la bicicleta y huyó".

El inculpado, en prisión provisional desde entonces por estos hechos, acudió el mismo día a urgencias, en "donde profirió amenazas de muerte contra ambas víctimas".

Con anterioridad a la celebración del juicio, el fiscal solicitaba en su escrito de conclusiones provisionales una condena de 14 años de prisión por el asesinato en grado de tentativa y 2 años más por las amenazas, que tras el pacto con la defensa se redujeron a 7 años y 6 meses por el primer delito y 6 meses por el segundo.