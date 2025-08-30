El consejero Aierdi concede en el Artzai Eguna dos distinciones que premian el pastoralismo y la ganadería extensiva

PAMPLONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Uharte Arakil celebra este domingo la fiesta del Artzai Eguna, cita de referencia dedicada al pastoreo y la oveja latxa, con los tradicionales concursos de quesos y perros pastores. Esta edición estará marcada por el homenaje que la fiesta tiene previsto rendir a José Mari Ustarroz, persona muy querida en el sector, presidente de la DO Idiazabal durante casi dos décadas, presidente de la Cofradía de San Miguel de Aralar e impulsor del Día del Pastor de Uharte Arakil hace ya 57 años, quien falleció hace tres meses.

En este marco, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, quien acudirá este domingo a la cita de Uharte Arakil, aprovechará su presencia para otorgar dos distinciones del concurso que la sociedad pública Orekan, adscrita a su departamento, acaba de instaurar e incorporar al programa del Artzai Eguna con el objetivo de impulsar y premiar las prácticas de pastoralismo y apuesta por la ganadería extensiva.

Los premiados de esta categoría serán la quesería Albi Gaztak de Arruazu en Sakana y el pastor Jaime Barberena de la localidad pirenaica de Garralda. El galardón pretende destacar el cuidado de la riqueza florística y paisajística de sus prados que realizan ambos ganaderos, acorde con los principios de la agroecología y el bienestar animal, así como la apuesta por la producción con razas autóctonas de ganado en extensivo, la oveja latxa en ambos casos, además de pottokas y vacas pirenaicas en el caso de Arruazu y yeguas Burguete y cabras pirenaicas en Garralda, ha informado el Gobierno en una nota.

"EL ALMA DE NUESTRO MODELO GANADERO"

El consejero Aierdi ha destacado que la ganadería en extensivo con razas autóctonas y el cuidado de la biodiversidad de los pastos "suponen apuestas sacrificadas, pero constituyen el alma de nuestro modelo ganadero y del mundo rural vivo, además de ser un factor de distinción y competitividad en el sector, que debemos visibilizar, reconocer y apoyar, como se personifica en el caso de estos dos ganaderos premiados por sus prados de Amurgin y Okazperro".

El llamado 'Concurso de Prados Floridos' acaba de ser creado por la sociedad pública Orekan para reconocer la aportación que la ganadería extensiva realiza a la conservación de la biodiversidad y al paisaje tradicional ligado al pastoreo, en el marco del proyecto europeo POCTEFA RED-bio y tomando como referencia certámenes similares que vienen celebrándose desde hace años en Francia.

Los ganaderos que recogerán mañana este galardón, diseñado por la artesana Ixiar Artisautza, podrán, además, etiquetar sus productos con un sello que les identifica como ganadores del concurso, lo que garantiza que el consumo de su carne y sus quesos contribuye a la conservación de la biodiversidad, el paisaje y el patrimonio natural y cultural de Navarra.

NUEVA LÍNEA DE AYUDAS AGROAMBIENTALES

Según ha detallado el Ejecutivo, el valor en términos de biodiversidad de todos los prados evaluados en esta primera edición en Navarra ha sido "altísimo", lo que "evidencia el importante papel que desempeñan los pastores y pastoras en extensivo en el cuidado de la biodiversidad y conservación de un paisaje tradicional que recoge todo un patrimonio etnográfico y cultural, además de apostar por la producción sostenible y saludable de alimentos de gran calidad".

El 'Concurso de Prados Floridos' se crea a partir de una nueva línea de ayuda agroambiental y de fomento de la ganadería extensiva que Navarra introdujo este mismo año en la última modificación de la PAC (PDR), con pagos de hasta un máximo de 372 euros por hectárea, en función de una evaluación que se realiza sobre el grado de conservación de la biodiversidad en los prados de uso ganadero.

Durante el pasado año 2024, el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ejecutivo foral concedió esta ayuda a un total de 30 ganaderos de la Comunidad Foral y para este año se han registrado ya 42 solicitudes.