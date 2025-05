El Consejo Escolar de Navarra reflexionará sobre bullying en unas jornadas los días 30 y 31 de mayo.

PAMPLONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Escolar de Navarra ha organizado sus XXXII Jornadas con el título 'Educación emocional y hábitos saludables. Prevención y sensibilización para superar el bullying', que van a reunir en Pamplona a expertos los días 30 y 31 de mayo, en sesiones de trabajo que se llevarán a cabo en el Parlamento foral.

El presidente del Consejo Escolar de Navarra, Manuel Martín, ha advertido de que el acoso y el ciberacoso escolar "no son un juego sino una violencia" que sigue afectando a medio millón de niñas, niños y adolescentes en España, por lo que ha considerado imprescindible luchar contra este fenómeno.

Las jornadas se plantean como una continuación con las anteriores, que trataron sobre la prevención de las conductas suicidas. El presidente del Consejo Escolar de Navarra ha declarado que "asistir a clase sin temor y con una sonrisa debería ser algo normal para todos los y las estudiantes". "El acoso escolar, sin embargo, sigue siendo una realidad dura y persistente", ha afirmado.

En la presentación de las jornadas, Martín ha reiterado que "hacer daño a un compañero o compañera de forma intencionada y repetida, poner motes, insultar, golpear, mandar mensajes amenazantes, enviar fotos hechas con el móvil, mails o difundir rumores siguen siendo una realidad contra la que tenemos la responsabilidad de luchar". "No podemos quedarnos callados. El bullying no es un juego y no podemos justificarlo. El acoso escolar lo sufren en España más de medio millón de niños, niñas y adolescentes, a menudo indefensos ante un maltrato sostenido en el tiempo que convierte sus vidas en un infierno", ha explicado.

Ante un problema poliédrico, las XXXII Jornadas del CEN abordan el fenómeno desde los ámbito social, educativo, sanitario y legal. "Pero, sobre todo", ha manifestado Martín, "requiere abordarse con valentía, llamando a las cosas por su nombre, para encontrar soluciones prácticas, reales y operativas". Los ponentes compartirán conocimientos y generarán reflexión en torno a la educación emocional y hábitos saludables, y, por lo tanto, tratarán de la prevención y sensibilización para superar el bullying, convirtiéndose en indispensable para replantear cómo se educa a las nuevas generaciones.

Planteadas tanto en modalidad presencial como en streaming, las jornadas van a ofrecer ponencias de Itziar Irazabal, jefa de la Sección de Igualdad y Convivencia del Departamento de Educación; Eduardo Fonseca Pedrero, vicerrector de Investigación e Internacionalización y profesor de psicología en la Universidad de La Rioja; José Antonio Luengo, Decano-Vicepresidente del Colegio Oficial de Psicología de Madrid; Jessica Ortega Baron, profesora del Departamento de Psicología Social de la Universitat de Valencia, investigadora del grupo Lisis; Mónica Sanz Martín, directora del IES Marcilla; Ane Jalon Zatarain, responsable del Proyecto KiVa de la Federación de Ikastolas de Navarra, y Rosario Ortega Ruiz, Catedrática de Psicología de la Universidad de Córdoba y directora del Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia.

Una posterior mesa redonda sobre Prevención y Sensibilización para superar el bullying reunirá a Jessica Ortega Baron, Ane Jalon Zatarain, Rosario Ortega Ruiz y Mónica Sanz Martín, mesa que moderará Rosa Ramos Torio, psicóloga clínica, decana del Colegio de Psicología de Navarra y Vicesecretaria del Consejo General de la Psicología.

Para poder asistir a las jornadas es necesario inscripción previa.