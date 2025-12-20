Consumo pone en marcha un programa de asesoramiento, control e inspección de establecimientos de venta de alimentos

Archivo - Una persona compra en una carnicería. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Consumo del Gobierno de Navarra refuerza el control del cumplimiento de la normativa en establecimientos comerciales dedicados a la venta de alimentos con la puesta en marcha de un programa de asesoramiento, control e inspección de este tipo de establecimientos en varios puntos de la Comunidad foral.

El objetivo principal de esta iniciativa es "promover prácticas comerciales leales y disuadir de incumplimientos normativos frente a las personas consumidoras y usuarias en la comercialización de alimentos. Se pretende "garantizar el máximo cumplimiento de los derechos de las personas consumidoras al adquirir los alimentos, especialmente ante el aumento del consumo en estos próximos días festivos", explican desde el Gobierno de Navarra.

Este programa se enmarca en las directrices establecidas por el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA), que coordina las actuaciones desde la producción primaria hasta el punto de venta final. Al igual que otras comunidades, Navarra se participa en el Programa 3.2.3., denominado 'Prácticas comerciales desleales con los consumidores en la comercialización de alimentos'.

El Servicio de Consumo va a realizar una campaña informativa en radio, prensa y redes sociales, así como de comunicación directa a asociaciones de comerciantes y consumidores de Navarra. En ella se va a informar sobre algunos aspectos clave para el cumplimiento de la normativa de consumo, así como de las consecuencias que su incumplimiento pueda conllevar.

Por su parte, la inspección de Consumo llevará a cabo visitas en mercados, supermercados, hipermercados y pequeño comercio de ultramarinos, así como en comercios especializados como carnicerías, fruterías, pescaderías, panaderías o herbolarios para controlar, entre otras cuestiones, la información que se da sobre los precios, los procedimientos de pago, los plazos de entrega, y las ofertas o reducciones de precios. También se prestará especial atención a la publicidad y omisiones de información que pudieran ser consideradas como engañosas o que induzcan a errores. Además, se va a comprobar la venta de productos que estén en oferta o que sean de temporada alta de venta en estas fechas.

La información ofrecida de cada producto alimenticio y sobre su precio ha de ser "adecuada y suficiente" para que las y los consumidores elijan "libre y conscientemente dónde y qué comprar". "Ha de ser tan clara que, bajo ningún concepto, pueda inducir a error", subrayan.

Con este programa se pretende "garantizar que todos los establecimientos de Navarra cumplen con los estándares de información de productos exigida, contribuyendo al bienestar de la clientela". Por ello, Consumo solicita la colaboración del sector comercial en el cumplimiento de la normativa para "proteger los derechos de las personas consumidoras y usuarias, así como para reforzar la confianza de la clientela en los comercios navarros".