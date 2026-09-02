Contigo Tudela muestra "solidaridad" con Ceuta pero cree que la concentración de apoyo puede crear "brotes xenófobos"

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Contigo Tudela ha afirmado este miércoles que la concentración convocada por el alcalde de la ciudad, Alejandro Toquero, en apoyo a Ceuta, "de manera unilateral y sin acuerdo institucional", para adherirse a una iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), "puede derivar en un contexto que genere problemas de convivencia y brotes xenófobos en Tudela".

En una nota, el grupo municipal de Contigo Tudela ha mostrado su "absoluta solidaridad con la población ceutí, que no solo vive habitualmente en una situación de vulnerabilidad dada su propia situación estructural, condiciones de vida y complejidad social y económica, sino que, desde los últimas días de julio, ha sufrido las consecuencias de la entrada de unas 70.000 personas procedentes de Marruecos, lo que ha convertido la situación de la ciudad en dramática desde múltiples puntos de vista (suministros, servicios públicos, seguridad y, sobre todo, convivencia)".

Igualmente, Contigo ha manifestado su "máxima preocupación por la existencia de agentes externos a España y la Unión Europea (apoyados en grupos españoles extremistas a quienes financian) que emplean todo tipo de mecanismos (digitales, económicos, energéticos e incluso humanos) para desestabilizar nuestras democracias y nuestros legítimos gobiernos". "Desde la monarquía marroquí, hasta los servicios secretos israelíes u otros agentes asociados a la ultraderecha (tanto estadounidense, como rusa o de otros lugares), han puesto el foco en nuestro país, precisamente por no doblegarse ante determinadas amenazas globales", ha subrayado.

Contigo Tudela ha afirmado que, "a falta de aclarar el origen y germen de la acción viral coordinada los días 30 y 31 de julio pasado, que produjo la entrada de personas migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta", es "inadmisible tanto la actuación de la monarquía marroquí en sus fronteras, siendo responsable o corresponsable del fallecimiento de más de un centenar de sus compatriotas, como de mantener unas condiciones de vida (pobreza y desigualdad) tales en su país, que provocan que buena parte de su juventud vea la necesidad vital de huir del régimen para buscar una vida mejor lejos de su país".

Además, Contigo Tudela ha considerado que, "por acción u omisión, todo parece indicar que ha existido una voluntad deliberada de ver amenazada la integridad territorial de España recogida en el marco jurídico internacional vigente así como del apoyo de grupos organizados en redes desde otros países que han alimentado la crisis tratando de desgastar al Estado español por intereses ajenos a la ciudadanía".

Por todo ello, desde Contigo Tudela se considera que en este contexto es necesario "mostrar una clara empatía y solidaridad con la Ciudad Autónoma de Ceuta y su población, lo que debe implicar que todo el país y el conjunto de sus instituciones, desde el Estado a las Comunidades Autónomas e incluso los ayuntamientos, se co-responsabilicen con la solución de esta crisis".

Contigo también se ha solidarizado "con las personas fallecidas en esta crisis, en torno a 140, así como con su familiares y allegados".

Asimismo, ha defendido que es necesario "mostrar firmeza política e institucional ante ataques no convencionales contra nuestro Estado de Derecho que pretenden ante todo desestabilizar nuestra democracia y a la UE".

Igualmente, ha considerado necesario "solidarizarse con la población instrumentalizada que llegó a Ceuta hace un mes y que hoy se encuentra todavía en Ceuta". "Estas personas, adultos, niños y niñas, deben ser tratadas con el máximo escrúpulo y respeto a sus derechos, los derechos humanos y la legalidad vigente", ha indicado.

Tambié ha exigido "al conjunto de las instituciones y actores sociopolíticos la defensa de los derechos humanos, nuestra democracia y un enfoque humanista y de valores así como un llamamiento explícito a la convivencia entre diferentes, independientemente de su lugar de nacimiento, el color de su piel, su idioma o su credo".

Asimismo, ha reclamado al conjunto de instituciones (Gobierno de España, Comunidades Autónomas, servicios de información y personal funcionario entre otros) "autocrítica, identificación de errores cometidos y mejora de los mecanismos de respuesta ante hipotéticas crisis y ataques híbridos a nuestra democracia que buscan rasgar las costuras de lo mejor de nuestro país y la Unión Europea, la defensa de los derechos humanos y las garantías democráticas y servicios públicos como sostén de nuestra convivencia".

Por último, desde Contigo Tudela se ha hecho un llamamiento a que "quien ha convocado la concentración, el señor Toquero, responsable de la misma, controle y no permita que en el desarrollo de la misma haya personas o grupos que utilicen simbología ilegal, realicen proclamas que supongan posibles injurias o delitos de odio o traten de instrumentalizarla, con manifestaciones de tinte partidista, o incluso xenófobo, como ya han aparecido en publicaciones de partidos políticos y grupos de extrema derecha (entre los que se encuentran SALF o Vox) invitando a la concentración con un tono belicista".