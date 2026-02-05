Contigo-Zurekin dice que contaba con "toda la información necesaria" para registrar la propuesta sobre religión

Archivo - El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán, ha afirmado que la coalición contaba con "toda la información necesaria y oportuna" para registrar junto con el PSN la proposición de ley para derogar la norma que garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo del profesorado de religión en los centros públicos de Navarra. "Y creemos que el resto de socios del Gobierno también la tenían", ha subrayado.

Así lo ha manifestado este jueves, antes del pleno parlamentario, en respuesta a los medios de comunicación sobre la postura de Geroa Bai, cuyo portavoz, Pablo Azcona, ha afirmado que la proposición "carece de rigor" y ha apostado por recabar información antes de "optar directamente" por la derogación.

Según Guzmán, tendrá que ser Geroa Bai -socio del Ejecutivo- "quien aclare si tenía o no esa información". "Nosotros y nosotras sí que teníamos la información y los datos necesarios para presentar esta proposición. Creo que el conjunto de la ciudadanía puede imaginar que ningún grupo parlamentario presentaría una proposición de este tipo sin tener la información y los datos económicos y personales necesarios", ha subrayado.

Guzmán ha destacado la "voluntad" de la coalición de "dar cumplimiento" a uno de los puntos "que se recogen en el acuerdo político programático que sustenta el Gobierno de Navarra". "Junto con el PSN registramos esta misma semana una proposición de ley para derogar la ley que en el año 2022, presentada por Navarra Suma y aceptada una enmienda de Geroa Bai, blindaba los puestos de trabajo del colectivo de profesores y profesoras de religión", ha relatado.

Según ha añadido, "la vocación de esta coalición es la que ya defendieron por aquel entonces nuestras compañeras de Izquierda-Ezkerra y de Podemos en este Parlamento: el garantizar que en el acceso a la función publica, que en el acceso a la docencia en la educación pública, primen siempre los principios de igualdad, de mérito y de capacidad".

"Hasta la fecha, en nuestra comunidad, como en otras comunidades, existe, a nuestro entender, una anomalía funcional y también una anomalía democrática que sigue permitiendo que exista una brecha entre las necesidades de plantilla y la carga real de horas docentes y horas educativas", ha dicho.

Ha explicado Guzmán que "lo que queremos hacer es un buen uso de los recursos y de los fondos públicos". "Pretendemos, con esta proposición que hemos firmado junto con el Partido Socialista y que esperemos que pueda aprobarse en este Parlamento, dimensionar las necesidades docentes a las necesidades del sistema. El cálculo que manejamos es que existen en estos momentos en torno a 43-44 jornadas de excedente de profesores y profesoras de religión en nuestra comunidad", ha manifestado.

Esto, ha remarcado, "tendría un coste anual de en torno a 2 millones de euros, un coste que entendemos que deber dirigirse a las necesidades reales del sistema educativo publico de nuestra comunidad".

Ha destacado Guzmán que "esta proposición no va contra nadie, no va contra ningún colectivo, e incluso damos un paso más y pedimos, o mejor dicho, interpelamos, directamente al Arzobispado". "En el origen de esta problemática se encuentra la contratación discrecional de un colectivo concreto de docentes por parte del Arzobispado. Le proponemos al Arzobispado que busque, de la mano de este colectivo, una cristiana solución a las posibles consecuencias que pueda tener la aprobación de esta proposición", ha añadido.

Desde Contigo-Zurekin consideran que el Arzobispado, "en estos momentos, podría hacerse cargo, en el marco de sus parroquias, en el marco de sus fondos propios de la financiación o de la contratación, de estas personas, para que puedan seguir ofreciendo fuera del horario escolar esas enseñanzas religiosas".

"Este era un compromiso recogido en un acuerdo político programático. Queda menos de media legislatura. Desde esta coalición venimos reclamando ambición y dar cumplimiento completo a ese acuerdo", ha indicado, tras incidir en que esta propuesta pretende "garantizar el mejor y más diligente uso de los fondos públicos de la Administración foral".