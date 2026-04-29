Contigo-Zurekin propone la elaboración de una ley foral de Trabajo que "blinde" los derechos laborales

Carlos Guzman, Eva Calleja y Ane Sanch - CONTIGO-ZUREKIN

PAMPLONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa ha propuesto este miércoles la elaboración de una ley foral de Trabajo que "blinde los derechos y los intereses de la mayoría social trabajadora", y ha realizado un llamamiento a la movilización el próximo Primero de Mayo.

En un comunicado, la representante de la coalición Eva Calleja ha señalado que "llegamos a este Primero de Mayo en un contexto de gran incertidumbre política mundial". "Nuevamente, las guerras y las políticas neoliberales están empobreciendo a la mayoría social trabajadora de todo el mundo. Las políticas belicistas las estamos pagando los ciudadanos y ciudadanas, que día tras día vemos cómo nuestra economía doméstica se resiente por las decisiones que los hombres de negro toman en lejanos despachos", ha señalado.

Según ha remarcado, "frente a esas políticas de guerra, proponemos una agenda de paz al servicio de los y las trabajadoras". "El reparto de empleo, la reducción de las horas de trabajo, las subidas salariales, la mejora de las condiciones de trabajo y reducción de la siniestralidad deben ser ejes de estas reivindicaciones", ha subrayado.

En este sentido, ha realizado un llamamiento al conjunto de trabajadores de Navarra a "la movilización política, social y sindical" el próximo viernes. "No debemos caer en la resignación, y debemos salir a las calles para defender un futuro de progreso. Contigo-Zurekin estaremos el próximo viernes en las calles junto a los sindicatos de clase, y hacemos un llamamiento a la movilización política, social y sindical, como mejor herramienta con la que avanzar en derechos", ha reivindicado.

A su juicio, "el Primero de Mayo tiene que ser un día de reivindicación y de alegría porque las luchas de quienes nos precedieron han permitido que podamos seguir reivindicando nuestros derechos".

LEY FORAL DE TRABAJO

Por su parte, el portavoz parlamentario de la coalición, Carlos Guzmán, ha anunciado que Contigo-Zurekin va a iniciar la elaboración de una ley foral de Trabajo. "Una vez más, señalamos que en el mundo del trabajo el posicionamiento de los y las trabajadoras es desigual con respecto al de la patronal, y demandamos una ley foral de Trabajo que blinde los derechos y los intereses de la mayoría social trabajadora", ha remarcado.

Según Guzmán, esta ley "debería abordar aspectos como el reparto del trabajo fomentando la reducción de jornada, ordenar las políticas activas de empleo, reforzar la capacidad de intermediación del Servicio Navarro de Empleo, institucionalizar la planificación en materia de políticas activas de empleo, o incorporar medidas de prevención de riesgos laborales y salud laboral".

Además, ha anunciado el inicio de una ronda de interlocución con "los principales agentes sindicales, sociales y políticos de Navarra". "Queremos materializar cuanto antes la elaboración de esta ley foral de Trabajo, y lo queremos realizar de la mano de quien mejor conoce las necesidades del mundo del trabajo, los sindicatos de clase y otras entidades sociales. A lo largo de las próximas semanas, queremos desarrollar una ronda de contactos para abordar de manera colectiva esta cuestión con los sindicatos de Navarra", ha indicado Carlos Guzmán.