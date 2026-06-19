Controlado un incendio en una zona de cultivo en Zolina

Labores de extinción del incendio de Zolina. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo de bomberos, con la colaboración de la Guardia Civil, han dado por controlado un incendio declarado la tarde del jueves en las inmediaciones de la localidad de Zolina. Se ha quemado una hectárea de zona de cultivo y las labores se centran ahora en el remate y enfriamiento de la zona afectada para asegurar que no se produzcan rebrotes.

Una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Pamplona intervino tras detectar sobre las 20.10 horas una columna de humo en las inmediaciones de la localidad de Zolina. El aviso movilizó a los servicios de emergencia para frenar el avance del fuego y evitar daños mayores en el entorno. El origen y las causas del incendio permanecen bajo investigación, a la espera de realizar una inspección técnica exhaustiva.

Se desplegó un dispositivo de coordinación con dotaciones de bomberos provenientes de los parques de Estella, Tafalla y Cordovilla, quienes actuaron en colaboración con los efectivos de la Guardia Civil. En el operativo terrestre han participado cuatro vehículos especializados, incluyendo una unidad de mando y un camión autobomba, recursos que han sido apoyados desde el aire por dos helicópteros encargados de las labores de vigilancia y descarga de agua.

Respecto a las tareas de contención sobre el terreno han participado hasta 15 componentes a pie, para asegurar el perímetro y evitar la propagación de posibles focos secundarios. Las actuaciones se centran ahora en labores de remate y refresco de la zona.

Una vez finalizadas estas tareas se dará paso a la investigación oficial para determinar el punto exacto de origen y esclarecer las causas que han provocado este incendio.

Ante la inminencia de la campaña de cosecha, la Guardia Civil ha recordado a los agricultores y profesionales del sector la importancia de "extremar las precauciones" para evitar conatos de incendio. "Es fundamental realizar un mantenimiento riguroso de la maquinaria, limpiando los restos vegetales de motores y sistemas de escape, y asegurar que los vehículos cuenten con extintores operativos", ha destacado. Se insta, además, a suspender las labores en los momentos de "mayor riesgo", especialmente con altas temperaturas y viento y a consultar diariamente los índices de riesgo de incendio forestal.