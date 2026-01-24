Cortada la NA-137 en La Contienda y obligatorio el uso de cadenas a partir de Isaba

Archivo - Imagen de archivo de una máquina quitanieves. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presencia de nieve en la calzada este sábado hace que permanezca cortada la NA-137 (Burgui-Isaba-Francia) en su punto kilométrico 58, en La Contienda, mientras que es obligatorio el uso de equipos invernales a partir del punto kilométrico 33+500, en Isaba, según informa el visor de incidencias en la carretera del Gobierno de Navarra.

Por otro lado, como todos los años, permanecen cortadas y sin servicio de vialidad invernal la carretera transfronteriza de carácter local NA-2011, Salazar-Francia, RD-26, Port de Larrau, entre los kilómetros 7 y 20 (bosque de Saint Joseph) en territorio francés; y la carretera de carácter local NA-2012, Ochagavía-Irati, desde el kilómetro 7+700 al 23+560 (monte Irati).

El Gobierno de Navarra recomienda circular con precaución por la Red de Carreteras de la Comunidad Foral ante la posibilidad de nevadas durante la madrugada y al final de la tarde. Por este motivo, ha activado un dispositivo de hasta 48 quitanieves: en el distrito de Aoiz, 14 equipos; en el de Irurtzun, 10 equipos; en el de Estella-Lizarra están previstos 4; en el de Pamplona, 3; en el de Tafalla, 2; en el de Mugairi, 5; en la Autovía del Pirineo (A-21), 6; y en la Autovía del Camino (A-12), 4 equipos.