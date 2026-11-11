Cortes puntuales en el tráfico y contenedores quemados en Mendillorri, entre los incidentes de la huelga general

Piquete del sindicato LAB y CCOO en la puerta principal de la fabrica de Volkswagen Navarra. - Europa Press

PAMPLONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las primeras horas de la huelga general de este 11 de noviembre en Navarra están provocando cortes puntuales en el tráfico en la Comarca de Pamplona debido a piquetes informativos y caravanas de coches que circulan de manera lenta de un polígono industrial a otro.

El incidente más reseñable hasta el momento se ha registrado en el barrio pamplonés de Mendillorri, en la carretera Badostain, donde se han cruzado contenedores en la carretera y se les ha prendido fuego. Ha sido necesaria la intervención de los bomberos, que han extinguido las llamas y se ha vuelto a restablecer la circulación, han indicado a Europa Press desde la Policía Foral.

Según han explicado desde el cuerpo autonómico, en jornadas como esta cualquier incidente en rondas o en vías aledañas se transforma en colapsos en la circulación. Por lo demás, se están produciendo piquetes informativos en los distintos polígonos industriales de la Cuenca de Pamplona así como caravanas de entre 20 y 30 coches que circulan de manera ralentizada.

En cuanto a la zona del Baztan, se están registrando cortes puntuales en la carretera N-121-A en localidades como Lesaka u Oronoz-Mugaire. En Lekunberri, por su parte, un piquete ha impedido en un primer momento la salida de los servicios mínimos en Correos.