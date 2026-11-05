COVITE alerta de "riesgo de nuevas formas de radicalización violenta si no se deslegitima por completo el pasado de ETA"

PAMPLONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), Consuelo Ordóñez, ha advertido este jueves en Pamplona del "riesgo de que una parte de la juventud vasca y navarra pueda verse atraída por nuevas formas de radicalización violenta si la sociedad y las instituciones no deslegitiman completamente el terrorismo de ETA y los relatos que lo justificaron".

Durante la inauguración de la XXIV Jornada Anual de COVITE, titulada '¿Arrepentimiento o impostura? Las exigencias éticas para afrontar el pasado de ETA', Ordóñez ha señalado que "las recientes detenciones por presuntos delitos de terrorismo y los graves disturbios registrados en Bilbao constituyen señales de alarma que no podemos ignorar".

La presidenta de COVITE se ha referido al ingreso en prisión provisional de dos jóvenes "vinculados presuntamente a un sector disidente y radical de la izquierda abertzale". Entre el material intervenido durante la investigación "figuran planos de antiguos zulos de ETA, listados de guardias civiles, dispositivos encriptados e información sobre la posible localización de un depósito de armas y explosivos".

Ordóñez ha pedido "respetar escrupulosamente" la investigación policial y judicial y ha añadido que COVITE "no sostiene que ETA haya regresado". Sin embargo, ha advertido de que "tampoco podemos mirar hacia otro lado" ante unos hechos que considera "una advertencia muy seria".

"Durante años hemos alertado de que el final del terrorismo no podía confundirse con el final de sus consecuencias. ETA dejó de matar, pero quienes justificaron sus crímenes no han realizado una revisión ética de su pasado", ha afirmado.

La presidenta de COVITE ha destacado que los miembros de ETA "continúan siendo presentados como 'presos políticos', homenajeados y convertidos en referentes dentro de determinados sectores sociales". "Cuando una sociedad permite que los criminales sean tratados como héroes, siempre existe el riesgo de que alguien quiera imitarlos", ha advertido.

Ordóñez también ha aludido a los recientes disturbios de Bilbao, durante los cuales se incendiaron vehículos, se produjeron daños en comercios y mobiliario urbano y se registraron agresiones a ciudadanos y agentes, y ha señalado que "en medio de esos actos violentos se escucharon gritos de 'Gora ETA militarra'".

La presidenta de COVITE ha criticado que "EH Bildu se negara a respaldar la declaración del Ayuntamiento de Bilbao que condenaba expresamente esos gritos de exaltación de ETA". "No es un detalle menor. No se puede presumir de haber contribuido a la paz y, al mismo tiempo, negarse a condenar una expresión tan explícita de apoyo a la organización terrorista. No se puede presumir de ser los garantes de la convivencia mientras se preserva la memoria heroica de quienes la violentaron durante tantos años", ha señalado.

Ordóñez ha insistido en que la violencia política "no surge espontáneamente". "Nadie nace queriendo ser terrorista. La violencia necesita previamente un ambiente que la justifique, un relato que convierta al criminal en héroe y una comunidad social que presente la intimidación como una forma legítima de acción política", ha apuntado.

Por ello, ha defendido que "el debate sobre el arrepentimiento no se refiere únicamente al pasado, sino también al futuro y a los valores que se transmiten a las nuevas generaciones". "Nos jugamos la verdad y la memoria de lo ocurrido, pero también nos jugamos el futuro", ha subrayado.

La presidenta de COVITE ha defendido que "un arrepentimiento verdadero exige reconocer la injusticia de los crímenes cometidos, asumir personalmente la responsabilidad, rechazar el proyecto totalitario de ETA, romper públicamente con el entorno que continúa justificando su historia y contribuir, cuando sea posible, al esclarecimiento de los cientos de atentados todavía sin resolver".

Asimismo, ha recalcado que "reconocer un arrepentimiento sincero no significa elogiar a quien perteneció a ETA, eximirlo de su responsabilidad ni olvidar sus crímenes". "Ninguna víctima está obligada a reunirse con el asesino de su familiar ni a perdonarlo. El perdón pertenece exclusivamente al ámbito privado de cada víctima", ha añadido.

La jornada ha comenzado con una ponencia del filósofo Reyes Mate, destinada a establecer el marco ético del encuentro. Posteriormente, ha tenido lugar un diálogo con Lourdes Auzmendi, Joseba Eceolaza y José María Lobato, moderado por el periodista Sergi Moyano.

"Si no asentamos unos cimientos firmes, no solo traicionaremos la memoria de las víctimas. Dejaremos a las nuevas generaciones expuestas a los mismos relatos que un día convirtieron el fanatismo en terrorismo. Eso es lo que nos jugamos", ha concluido Ordóñez.