Cristian Betelu, nuevo jefe de gabinete de Presidencia, y Karla Goñi,de Universidad, Innovación y Transformación Digital

Cristian Betelu y Karla Goñi - GOBIERNO DE NAVARRA
PAMPLONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
Cristian Betelu Pastor y Karla Goñi Suberbiola han sido nombrados por Orden Foral como nuevos jefes de gabinete de los departamentos de Presidencia e Igualdad y Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, respectivamente.
En concreto, Cristian Betelu ha sido nombrado nuevo jefe de gabinete del vicepresidente primero, portavoz del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e igualdad, Javier Remírez Apezteguía, mientras que Karla Goñi será la nueva jefa de gabinete del consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, según han informado desde el Ejecutivo en una nota.
Nacido en Pamplona en 1989, Cristian Betelu es licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra y ha completado su formación con diversos cursos en áreas como protocolo y gestión de eventos, 'community management' y marketing digital, a través de Fundación UNED.
Ha trabajado en varios medios de comunicación de Navarra, incluyendo trabajos como reportero en el ámbito audiovisual, editor y gestor de contenidos en plataformas digitales, así como labores en prensa escrita. Además, ha colaborado en tareas de comunicación interna y externa para Fundación Atena y ha trabajado para Aspace Navarra.
Desde 2024, ha encabezado el gabinete del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, donde se incorporó en 2022.
TRAYECTORIA DE KARLA GOÑI
Por su parte, Karla Goñi Suberbiola ha sido nombrada nueva jefa del Gabinete del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.
Nacida en Pamplona en 1991, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pública de Navarra y cuenta con formación y experiencia profesional de carácter internacional, desarrollada en Bélgica, Reino Unido y Australia.
Ha completado su formación en áreas como marketing, comunicación digital, imagen, patrocinio y creación multimedia. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito del marketing y la comunicación. Asimismo, ha ejercido como docente de Digital Marketing Strategies en ESIC. Durante los últimos años ha desempeñado el cargo de directora de Marketing y Comunicación del Centro Navarro de Aprendizaje Integral (CNAI), sociedad pública adscrita al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.