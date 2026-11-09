Cristina Guelbenzu, Alicia Lusarreta y María José de Ulibarri serán reconocidas por Amedna en sus premios anuales. - AMEDNA

PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cristina Guelbenzu (Balneario Elgorriaga), Alicia Lusarreta (Loxin) y María José de Ulibarri (BZN Technology) serán distinguidas con los reconocimientos de Empresaria, Directiva y Emprendedora Navarra del año 2026 de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (Amedna).

Los galardones, diseñados con el propósito de resaltar y poner en relieve la destacada trayectoria profesional de mujeres empresarias y/o directivas en el ámbito económico, laboral y social de la Comunidad foral, serán entregados el 18 de noviembre en Pamplona, según ha explicado Amedna en una nota.

El fallo de los Premios Empresaria, Directiva y Emprendedora Navarra 2026 ha tenido lugar este lunes. El jurado encargado de tomar la decisión ha estado integrado por Mikel Irujo, consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra; Carmen Maeztu, consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo; Laura Sandúa, vicepresidenta de la CEN; Celia Torío, directora comercial en Navarra en CaixaBank; Patricia Abad, directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad; Cristina Oroz, directora de comunicación de la Cámara de Comercio Navarra; Iñaki Ecay, presidente de Adefan; Uxue Itoiz, gerente de CEIN; Susana Labiano, gerente de Amedna; Cristina Sotro, presidenta de Amedna, y Aída Loperena, secretaria de Amedna.

Cristina Guelbenzu, Premio Empresaria, es gerente del Balneario Elgorriaga desde 2019. Su trayectoria en el balneario se remonta a 2009, con la apertura del establecimiento, como jefa de sala coincidiendo con la etapa de crianza de sus hijas. En 2019, con la marcha del anterior gerente, tras participar en un FITUR, volvió al balneario con un análisis de la forma de trabajo y una detección de oportunidades y aprendizajes. De forma paralela, se formó en Dirección de Empresa y en 2020, gestionó la operativa del establecimiento tras la pandemia del Covid-19. A partir de ese momento, centró su trabajo en la digitalización, la innovación, el empleo, la promoción interna y arraigo de la población, con más de 65 personas empleadas y un 70% de ellas mujeres.

Alicia Lusarreta, Premio Directiva, acumula 23 años de trayectoria en Loxin, donde empezó como auxiliar administrativa en el taller. Posteriormente asumió la responsabilidad en Compras, hasta convertirse también en directora de planta. A lo largo de su recorrido ha impulsado la implantación de nuevos procesos departamentales, normativas ISO y mejoras medioambientales, promoviendo a la vez iniciativas de igualdad y conciliación. "Su liderazgo cercano, basado en el compromiso con las personas y la mejora continua, ha contribuido al crecimiento y la consolidación de la compañía", según ha destacado Amedna.

María José de Ulibarri de León, Premio Emprendedora, es presidenta y responsable comercial de BZN TECH. De formación traductora e intérprete, pasó por Volkswagen Navarra como coordinadora de parte del equipo de Planificación Logística y Compras y, más tarde, por Ingeteam, donde conoció a su socio actual, con quien fundó BZN TECH, "poniendo la tecnología al servicio del cuidado y con una producción responsable y con valores de accesibilidad y sostenibilidad", ha destacado Amedna.