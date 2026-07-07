Cruz Roja ha atendido a 82 personas en el primer día de las fiestas

Dispositivo de Cruz Roja durante el encierro - CRUZ ROJA

PAMPLONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha atendido en la vía pública a 82 personas en el primer día de las fiestas de San Fermín, seis a través del servicio de ambulancia y 11 con el servicio motorizado.

Durante las últimas 24 horas, Cruz Roja ha prestado 72 atenciones en las Unidades de Primera Atención: en la plaza de Recoletas se ha atendido a 53 personas, una de ellas remitida a centro sanitario, y en el colegio Vázquez de Mella (C/ Olite) han sido atendidas 19 personas, dos de las cuales han necesitado traslado a centros de urgencia.

En el primer encierro de los Sanfermines, 31 personas han sido atendidas por Cruz Roja y tres han necesitado traslados a centros de urgencia. De las 31 atenciones, una ha sido por pisadas, otra por esguince, se han realizado 18 curas y 6 atenciones médicas.

Durante el festejo de vaquillas, 26 personas han precisado atención sanitaria, sin necesidad de traslado a centro de urgencias.