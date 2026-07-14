Cruz Roja ha atendido a más de 1.446 personas en los Sanfermines de 2026

Dispositivo de Cruz Roja antes del segundo encierro de los Sanfermines de 2026 - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press

PAMPLONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo que Cruz Roja puso en marcha con motivo de los Sanfermines 2026 ha atendido a más de 1.446 personas desde las 18 horas del día 5 hasta las 12 horas de este martes, 14 de julio.

Se trata de un balance provisional, a falta de los últimos datos, ya que aún quedan acontecimientos públicos por realizar y la Unidad de Primera Atención de la plaza de Recoletas seguirá operativa hasta las 6 horas de este miércoles, 15 de julio.

Durante el chupinazo, un total de 31 personas fueron atendidas por Cruz Roja, dos de las cuales requirieron traslado a centros de urgencia. En el chupinazo txiki, siete menores fueron atendidos por Cruz Roja y uno trasladado a centro hospitalario.

El mayor número de asistencias tuvo lugar durante los encierros, con 359 atenciones y 41 traslados a centros de urgencia. A ello hay que sumar 166 atenciones durante la suelta de vaquillas.

Las Unidades de Primera Atención de la Plaza Recoletas y el colegio Vázquez de Mella han realizado 383 atenciones relacionadas con patologías propias de la fiesta.

En la vía pública, tanto en intervenciones de urgencias como en servicios preventivos, se han atendido a 500 personas, de las cuales 183 requirieron traslado a centro hospitalario.

En el dispositivo de Cruz Roja han participado unas 300 personas voluntarias de Pamplona y otras asambleas locales de Cruz Roja Navarra y Cruz Roja Española.