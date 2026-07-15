Cruz Roja ha atendido a un total de 1.499 personas en los Sanfermines de 2026

Dispositivo de Cruz Roja para los Sanfermines de 2026 - CRUZ ROJA

PAMPLONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de riesgo previsible que Cruz Roja puso en marcha con motivo de los Sanfermines 2026 ha atendido a un total de 1.499 personas, desde las 18 horas del día 5, hasta las 6 horas del 15 de julio.

El mayor número de asistencias tuvo lugar durante los encierros, con 359 atenciones y 41 traslados a centros de urgencia. Durante la suelta de vaquillas un total de 166 personas fueron atendidas, sin necesidad de traslados.

Las Unidades de Primera Atención (UPA) de la plaza de Recoletas y el colegio Vázquez de Mella han realizado 393 atenciones relacionadas con patologías propias de la fiesta, de las que 28 precisaron traslado a centros de urgencia.

En la vía pública, tanto en intervenciones de urgencias como en servicios preventivos, fueron atendidas 543 personas, de las cuales 207 fueron trasladadas a centros de urgencia.

En el dispositivo de Cruz Roja han participado 300 personas voluntarias de Pamplona y otras Asambleas de Cruz Roja Navarra, así como de Cruz Roja Española.