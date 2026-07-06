Cruz Roja atiende a 31 personas durante el comienzo de las fiestas

Voluntarios de Cruz Roja atienden a una persona durante las primeras horas de los Sanfermines 2026. - CRUZ ROJA

PAMPLONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de Cruz Roja ha realizado durante las primeras horas de las fiestas de San Fermín 31 atenciones, la mayoría por heridas y traumatismos, y se han realizado dos traslados a un centro médico.

La entidad ha instalado cuatro puestos de asistencia entorno al Chupinazo. Uno de ellos en la cuesta de Santo Domingo (edificio del Departamento de Educación), con ocho atenciones, una de las cuales ha requerido traslado a centro hospitalario; el segundo en el Ayuntamiento, con cero atenciones; el tercero en el atrio de la parroquia de San Saturnino, con cinco atenciones, y el cuarto en la avenida Carlos III (junto a Palacio), con 12 atenciones, detalla Cruz Roja en una nota de prensa.

En la Unidad de Primera Atención (UPA) de la plaza de Recoletas se han realizado cuatro atenciones, una de las cuales ha requerido traslado a centros de urgencia, mientras que en la de Vázquez de Mella se realizaron tres asistencias.

Del total de personas atendidas, 15 lo han sido por heridas y seis por traumatismos, mientras que el resto de intervenciones se deben a otras causas.

Desde este 5 de julio se realizan atenciones relacionadas con la fiesta, este día se efectuaron 9 asistencias, dos de ellas en el primer festejo taurino de ayer, en la Plaza de Toros, y en el concierto siete, ninguna cuales necesitaron traslado a centro de urgencia.