Cruz Roja Navarra realizó más de 1.500 actividades en 2025 para sensibilizar sobre el buen trato a personas mayores

Archivo - Una persona mayor pasea a sus perros. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Navarra realizó durante el año 2025 más de 1.500 actividades de sensibilización dirigidas a prevenir situaciones de maltrato a personas mayores y fomentar relaciones basadas en "el respeto y la dignidad". En este contexto, se ha trabajado con alrededor de 500 personas mayores, de las cuales el 75% han sido mujeres, principalmente desde una perspectiva preventiva. Entre las actuaciones desarrolladas se incluyen llamadas de seguimiento, orientaciones sociales, derivaciones a recursos especializados y talleres grupales centrados en la prevención del maltrato.

Desde el Área de Personas Mayores, Cruz Roja impulsa proyectos priorizando "el respeto a los derechos, la autonomía y la capacidad de decisión de las personas mayores sobre su propia vida". Asimismo, la intervención se extiende al entorno cercano, especialmente a quienes ejercen labores de cuidado. En este sentido, se organizan talleres y espacios de apoyo que promueven un modelo de cuidados "fundamentado en la escucha activa, el respeto y la dignidad, al tiempo que se ofrece orientación, recursos y apoyo emocional a las personas cuidadoras para mejorar su bienestar y la calidad de la atención que prestan".

A través de estos programas, Espacio Activo también desarrolla acciones para abordar la soledad no deseada, sensibilizar a la sociedad sobre el envejecimiento y detectar de forma temprana posibles situaciones de vulnerabilidad.

En una nota de prensa, con motivo de la conmemoración este lunes, 15 de junio, del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, Cruz Roja ha advertido de que "el maltrato a las personas mayores sigue siendo uno de los problemas más invisibilizados de nuestra sociedad, ya que en la mayoría de los casos sucede en entornos familiares o de cuidados, donde existe una fuerte dependencia emocional y funcional que dificulta su detección y denuncia".

EL 80% DE LAS PERSONAS MAYORES VÍCTIMAS DE MALTRATO SON MUJERES

Desde 2017, Cruz Roja trabaja para prevenir que las personas mayores en situación de especial vulnerabilidad se conviertan en víctimas de malos tratos, y apoyar a quienes ya lo han sufrido o lo están sufriendo, a través del proyecto 'Buen trato a las Personas Mayores', una iniciativa cofinanciada con el 0,7% del IRPF. Desde entonces, la organización ha atendido a más de 31.000 personas, de las que el 85% eran mujeres.

Sólo en el último año, Cruz Roja ha dado respuesta a 2.229 personas mayores en situación de maltrato o riesgo de sufrirlo, de las cuales el 80% eran mujeres. "Los datos confirman una tendencia persistente: ser mujer incrementa significativamente el riesgo de sufrir maltrato en la vejez, riesgo que se agrava cuando confluyen otros factores como el origen, la pertenencia a minorías religiosas o una orientación sexual no normativa", advierten desde la entidad.

La intervención de Cruz Roja se dirige a cualquier tipología de maltrato: desde la violencia física, económica, psicológica y sexual, a otras formas menos evidentes, como la vulneración de derechos o el maltrato social. Del total de casos atendidos en 2025, el maltrato psicológico continúa siendo la forma más frecuente, seguido del abandono, el abuso económico y la negligencia.

En la mayoría de las situaciones, el entorno familiar o de cuidados "es también el espacio en el que se produce el daño. Este vínculo de dependencia, unido a sentimientos de miedo, vergüenza o culpa, dificulta enormemente la visibilización y denuncia de estas situaciones".

"La visibilización del maltrato a las personas mayores y la sensibilización social son fundamentales para reconocer una realidad con frecuencia oculta. Hacerla visible favorece una mayor conciencia colectiva, impulsa la denuncia y mejora los mecanismos de detección temprana. Y en esta línea de prevención es en la que queremos avanzar", señala Ramón Jané, director de Inclusión Social de Cruz Roja Española.