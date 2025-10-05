Cuadruplica la tasa de alcoholemia tras ser interceptado por conducción errática en la A-68 cerca de Tudela

PAMPLONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El investigado por la Guardia Civil de tráfico es un hombre de 48 años que circulaba de forma negligente cerca de la localidad de Tudela

Agentes de la agrupación de tráfico fueron requeridos después de que varios usuarios de la vía alertaran de la presencia de un conductor de un turismo con una conducción errática en la carretera A-68. Una vez detectado al conductor y tras verificar los hechos, fue interceptado y detenido de forma segura a la altura del punto kilométrico 110, en sentido Tudela.

Los agentes identificaron al conductor y le informaron del motivo de su parada para acto seguido realizarle una prueba de detección de alcoholemia. Dicha prueba arrojó un resultado de 1,19 mg/l en aire espirado, cuando la tasa máxima permitida es de 0,25 mg/l. Este hecho evidenciaba que el conductor, de 48 años, cuadriplicaba la tasa de alcoholemia permitida, motivo por el cual el vehículo fue inmovilizado in situ.

El conductor ha sido investigado como presunto autor de un delito de conducción de un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol superando la tasa máxima permitida.