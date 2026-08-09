Cuarenta niños participan en las colonias de verano organizadas por el Ayuntamiento de Pamplona y Etxabakoitz Bizirik

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 40 niños y niñas del barrio pamplonés de Etxabakoitz han participado este mes de julio en los campamentos urbanos organizados por el Ayuntamiento de Pamplona y la organización comunitaria de infancia y adolescencia Etxabakoitz Bizirik.

Estas colonias urbanas son una actuación preventiva dentro del marco del modelo público comunitario que el Consistorio ha puesto en marcha con el objetivo de "dar mayor protagonismo a las entidades de los barrios, que están en contacto directo con el vecindario y conocen sus necesidades".

Las colonias, que se celebraron en la segunda quincena de julio, estaban dirigidas a menores de entre 5 y 12 años. Con esta propuesta, el Ayuntamiento pretende "garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia, mediante el juego y las actividades en espacios naturales y cercanos a su entorno habitual".

Para ello, ha colaborado con la asociación Etxabakoitz Bizirik, que ofrece una combinación de actividades lúdicas, deportivas, artísticas, culturales y formativas, todas ellas con carácter socioeducativo, dirigidas a la población infantil y adolescente del barrio.

Las colonias, que se han desarrollado en horario de mañana, de 10 a 14 horas, se han estructurado en tres grupos, en función de la edad. Así, se creó un grupo de pequeños, con menores de 5 a 7 años; otro de medianos, dirigido a menores de 8 a 10 años; y otro de mayores, para adolescentes de 11 y 12 años.

En todos ellos se realizaron actividades "acordes a su edad y orientadas a mejorar las aptitudes sociales de las personas participantes". Así, los más pequeños hicieron dinámicas de conocimiento y la creación de una "mascota de las normas" para establecer pautas de convivencia de forma creativa.

A lo largo de los días, realizaron actividades como la construcción de un puente cooperativo en el que debían compartir materiales, carreras de relevos con pruebas sobre buenos tratos y el 'Txiki Got Talent del Respeto', donde se valoraba la capacidad de escuchar y animar a los compañeros.

También pudieron disfrutar de los 'Herri Kirolak Txiki', una adaptación de los deportes rurales vascos que fomenta el apoyo mutuo y el juego en equipo a través de pruebas como la sokatira amistosa o el arrastre cooperativo.

El grupo mediano ha enfocado su convivencia en el descubrimiento de intereses comunes mediante un bingo grupal y el establecimiento de normas, a través de una red de lana que simbolizaba la unión del grupo.

Sus actividades han incluido retos de resolución de conflictos como 'El pañuelo de las habilidades sociales' y la dinámica 'La isla que nos une', que enseña a no dejar a nadie atrás.

Para mayores, la programación ha profundizado en la identidad y la gestión emocional a través del 'escudo personal' y el 'espejo extremo', además de trabajar la empatía con dinámicas "que muestran cómo los prejuicios condicionan el comportamiento y construyen su identidad grupal diseñando un 'grafiti de valores'".

Además de estas actividades, también se han organizado jornadas de piscina y de biblioteca, además de visitas a otros barrios de la ciudad, como el parque de Yamaguchi.

VOLUNTARIADO DEL BARRIO

El campamento urbano se ha llevado a cabo "gracias a la implicación de las jóvenes voluntarias que conforman el grupo de premonitorado de Etxabakoitx Bizirik, que desde los 15 a los 17 años colaboran en el desarrollo de las actividades estivales y van adquiriendo competencias previas al curso de monitorado".

La iniciativa ha contado, además, con una "buena acogida" por parte de los padres y madres del barrio, así como de otros servicios municipales, que han colaborado en su puesta en marcha, como la biblioteca pública del barrio y el Programa de Prevención en Infancia, Adolescencia y Familia del Ayuntamiento de Pamplona.