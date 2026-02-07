Cuatro alumnas de la UPNA participan en la competición nacional de debate III Torneo Smurfit WestRock

Alumnas participantes en el debate. De izda. A dcha., Clara Asensio, Arianna Agostini, Yanaina García y Claudia Infantes. - UPNA

PAMPLONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de cuatro alumnas de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) participó recientemente, junto a universitarios de toda España, en el III Torneo Smurfit WestRock, una competición de debate organizada por el Aula de Oratoria y Debate de la Universidad de Alcalá (UAH) y celebrada en Alcalá de Henares (Madrid). El torneo se articuló en torno a la pregunta '¿Es más efectivo promover la responsabilidad social corporativa mediante medidas legales que mediante incentivos económicos?'.

El equipo de la UPNA estuvo formado por Clara Asensio (1º curso del Grado en Medicina), Yanaina García Aranda (2º curso del Programa Internacional del Grado en Maestro en Educación Primaria), Claudia Infantes Sánchez (1º curso del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos) y Arianna Agostini Aizpun (2º curso del Grado en Derecho).

Como responsable de la actividad, Miguel Matellanes Muruzábal señaló que el torneo constituyó "una experiencia formativa muy positiva para el alumnado, puesto que le permite poner en práctica sus habilidades de análisis, argumentación y expresión oral en un entorno de debate interuniversitario en torno a la responsabilidad social corporativa".