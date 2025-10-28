Cuatro investigados por una presunta agresión sexual a una joven en la carpa en Pamplona

Publicado: martes, 28 octubre 2025 17:13

La Policía Municipal de Pamplona investiga a cuatro hombres por una presunta agresión sexual a una joven durante la carpa universitaria que se celebró el fin de semana en la ciudad.

La joven interpuso una denuncia por los hechos y la Policía Municipal ha investigado a cuatro jóvenes, que se encuentran en dependencias policiales, a la espera de que este miércoles el juez pueda tomar una decisión sobre su situación.

Los hechos ocurrieron en la tarde noche del viernes en la zona del parque de la Media Luna, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

