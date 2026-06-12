Cuatro personas trasladadas tras colisionar un coche y un camión en Ultzama

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PAMPLONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración este viernes tras colisionar un coche y un camión en la carretera N-121-A, en Ultzama.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 12.11 horas del viernes y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Trinitarios, un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte vital avanzado (enfermerizada), una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de Seguridad Vial de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido a la altura del kilómetro 22,3 de la carretera N-121-A, en el concejo de Arraitz-Orkin, en el término municipal de Ultzama, cuando un coche y un camión ligero han colisionado. Los tres ocupantes del coche han salido del vehículo por sus propios medios; por su parte, el conductor del camión ha quedado atrapado y ha sido liberado por los bomberos.

Los servicios de emergencia han trasladado a las cuatro personas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. El helicóptero medicalizado ha trasladado a un varón de 63 años con traumatismo craneoencefálico con pronóstico reservado. La ambulancia medicalizada ha trasladado a una mujer de 71 años con politraumatismos con pronóstico reservado. Y la ambulancia de soporte vital básico ha trasladado a una mujer de 41 años y a un varón de 74 años, ambos con dolor torácico con pronóstico leve.

Como consecuencia del siniestro, la N-121-A ha quedado cortada a la altura del kilómetro 22,5. Patrullas de Seguridad Vial de la Policía Foral han regulado el tráfico durante la intervención de los servicios de emergencia, habilitando desvíos y luego dando paso alternativo. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.