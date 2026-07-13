Cuatro trasladados al HUN tras el séptimo encierro de los Sanfermines

Heridos atendidos por voluntarios de la Cruz Roja en el Séptimo encierro de los Sanfermines de 2026, a 13 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra. - EDUARDO SANZ NIETO

PAMPLONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro varones han sido trasladados este lunes al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras el séptimo encierro de los Sanfermines, protagonizado por toros de la ganadería Miura, ninguno por asta de toro.

Dos de los trasladados presentan contusión craneal, otro una contusión con deformidad en el brazo derecho y un cuarto evacuado, una contusión en la cara y contusión en la espalda, según han informado desde los servicios médicos.

Además, al centro Doctor San Martín ha sido trasladado un varón con una contusión maxilo facial y otras tres personas están siendo atendidas en la Plaza de Toros, un varón con contusión en la mano, otro con herida en la cabeza y un tercero con contusión con deformidad en el brazo izquierdo.