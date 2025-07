El cuidado personal y el baile, protagonistas del programa 'Cada día un plan' de la Casa de la Juventud.

PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa estival de la Casa de la Juventud de Pamplona 'Cada día un plan', que ofrece 31 actividades gratuitas durante los meses de julio y agosto, continúa esta semana con cuatro sesiones dirigidas a jóvenes de entre 12 y 30 años. El viernes 25, como es festivo, no habrá sesión. Las actividades se realizan en horario de tarde, de 19 a 20.30 horas, y no requieren de inscripción previa. Todo el programa se puede consultar en la web de Pamplona Joven.

Este lunes se abre con un taller para crear una crema reparadora para manos, a cargo de José Antonio Vidaurre, profesor de plantas medicinales, cosmética natural y masaje. En este taller se utilizarán ingredientes ecológicos, sin conservantes ni colorantes químicos, para que las personas que acudan puedan replicarlo fácilmente en sus casas, ha informado el Ayuntamiento.

Los tres días siguientes se enfocan en actividades de baile. El martes la actividad será afrodance, con Keneu Ausserladscheider, profesora de Afrodance y Dancehall de la Casa de la Juventud. Se verán estilos como Coupé Décalé, Kuduro, Ndombolo, Afro House, e incluso Afro fusión, en el que fusionarán varios estilos diferentes. El objetivo es dar a conocer más a fondo la trayectoria y la evolución de estas danzas, y, sobre todo, disfrutar con ellas.

El miércoles es el turno de Vogue, con Pablo Guerra, bailarín y coreógrafo. Esta disciplina de danza nace en los espacios ballroom a finales de los años 70 para dar protección a personas LGTBIQ racializadas. Este baile está inspirado en poses de las modelos de revistas (old way), y ha ido evolucionando hasta derivar en distintas variaciones, entre las que se encuentra el Vogue Femme. Ganó fama en los 90 gracias a Madonna y el documental París is Burning.

El jueves es para el comercial dance, de la mano de Abel Silva, profesor de Hip Hop y Comercial Dance de la Casa de la Juventud. Se trata de coreografías creadas para artistas pop y se podrían definir como una mezcla de cualquier estilo de danza, donde el enfoque está puesto en la actitud de sus protagonistas. Los tipos de danza que se utilizan en el Comercial Dance pueden incorporar movimientos de modernjazz, danzas latinas y muchos del New Style Hip hop, etc., dependiendo del estilo de música y del tipo de emoción que se quiera transmitir.

Las siguientes semanas, de lunes a viernes, con excepción de los festivos, se han previsto más actividades que combinan manualidades, diseños personalizados, bailes del mundo, teatro, tecnología, canto, encuadernación, elaboración de productos y herramientas para el manejo de emociones y sentimientos. Algunas de las sesiones se imparten en euskera.

La novena edición de 'Cada día un plan' ofrece 31 actividades variadas de ocio y de desarrollo personal, para abarcar el mayor número de intereses y gustos. Este programa de ocio inclusivo busca difundir las actividades y servicios de la Casa de la Juventud entre las personas jóvenes. El pasado año en el conjunto de las 32 actividades propuestas participaron unas 500 personas.