Declarada urgente la expropiación de bienes y terrenos para impulsar las obras en la A-15 entre Cintruénigo y Tudela

PAMPLONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de este miércoles un acuerdo por el que se declara urgente, a los efectos de la expropiación forzosa, la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de la Autovía de Navarra A-15 previstas en el tramo comprendido entre el punto kilométrico 29, a la altura de Cintruénigo, y el punto kilométrico 34,800, a la altura de Tudela.

El gasto estimado para la adquisición de los bienes y derechos afectados asciende a 5.558.661,90 euros, que se imputará a las partidas presupuestarias reservadas para la Autovía A-15 Medinaceli- Soria-Tudela en los presupuestos de 2026 (599.339,34 euros), 2027 (3.461.122,09 euros) y 2028 (1.498.200,48 euros).

El consejero de Cohesión Territorial del Ejecutivo navarro, Óscar Chivite, ha destacado que el impulso a las expropiaciones supone en la práctica que el Gobierno de Navarra "va a tener a su disposición los terrenos necesarios para poder empezar las obras en la A-15".

La intervención prevista consiste en la construcción de un punto de encuentro con la autopista AP-15 entre el punto kilométrico 29, situado en las proximidades de la carretera NA-160 Tudela-Cintruénigo, y el punto kilométrico 34,800. Este tramo está formado por tres enlaces, el de la carretera NA-160, el enlace con las autopistas AP-15 y AP-68 y el enlace con la carretera NA-6810.

Según ha indicado el Gobierno foral, se trata de una mejora que aumentará la seguridad vial en la zona, "lo que aconseja acometer las obras a la mayor brevedad, de ahí la necesidad de llevar a cabo este proceso de expropiación forzosa de terrenos y bienes afectados con carácter urgente, al amparo de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa".

Esta obra se impulsa desde el departamento de Cohesión Territorial, que el pasado mes de noviembre ya aprobó el proyecto constructivo de la A-15 entre Cintruénigo y la conexión con la AP-15.