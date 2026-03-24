La Delegación del Gobierno condena los feminicidios por violencia de género cometidos en Zaragoza y Alicante

PAMPLONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Navarra ha mantenido este martes un minuto de silencio como muestra de condena ante los últimos feminicidios por violencia de género confirmados por el Ministerio de Igualdad, cometidos en Zaragoza y Alicante.

En uno de los casos, la víctima es una mujer de 49 años presuntamente asesinada por su expareja, de 51, el pasado 21 de marzo en Zaragoza. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. La víctima tenía una hija menor de edad y un hijo mayor de edad.

El otro caso es el de una menor de 3 años asesinada el pasado 20 de marzo en Alicante a manos de su padre, un hombre de 40 años y expareja de su madre. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 14 en 2026 y a 1.357 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género ascendería a 11 en 2026 y a 515 desde 2013. Por otro lado, el número de personas menores de edad asesinadas por violencia de género en España ascendería a 3 en 2026 y a 68 desde 2013.

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha mostrado su "más absoluta condena y rechazo ante estos asesinatos machistas" y ha trasladado su "apoyo a familiares y amistades de las víctimas". También ha reclamado "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes".

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dispone del teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Los medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.